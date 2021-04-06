С сегодняшнего дня на некоторых дорогах повышается максимально разрешенная скорость

В этом году максимально разрешенная скорость повысится на четырехполосных шоссе и шоссе 2+1 с отдельными проезжими частями, на двухполосных дорогах максимально разрешенной скоростью останется 90 км/ч.

Скорость 120 км/ч разрешена на 24-километровом отрезке Козе-Выыбу на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа — в светлое время дня и при хороших дорожных условиях.

Скорость 110 км/ч разрешена на 158 километрах отрезков 2+2 шоссе Таллинн-Нарва, Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, Таллинн-Пярну-Икла и на Таллиннской окружной дороге.

Скорость 100 км/ч разрешена на 31 километре, в основном на дорогах с полосами 2+1. На этих участках скорость в 100 км/ч была разрешена и зимой.

По сравнению с прошлым годом, на Таллиннской окружной дороге прибавился отрезок Луйге-Саку, благодаря чему скорость в 110 км/ч разрешена на всем 17-километровом участке дороги между Юри и Сауэ. Также на шоссе Таллинн-Нарва готов участок Ааспере-Хальяла, где добавилось 7 км дороги 2+2 с максимально разрешенной скоростью 110 км/ч.

Департамент напоминает, что погода может быть переменчивой и ночью температура может опуститься ниже нуля, поэтому при выборе скорости движения надо исходить из дорожных условий.