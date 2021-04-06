Без мусора! На рынке Балтийского вокзала теперь можно купить еду навынос в специальной многоразовой упаковке

В пилотном проекте принимают участие пять находящихся на вокзальном рынке заведений: Baojaam, Biomarket, Tokumaru, Veg Machine и VLND Burger. Покупая еду в вышеназванных местах, посетитель сможет выбрать между одноразовой и многоразовой упаковкой Bringpack. Цена упаковки Bringpack составляет 84 цента, из которых 24 цента идет на мытье упаковки и 60 центов депозит, который будет возвращен на счет клиента бесконтактным платежом при возврате коробки. Коробку для еды нужно будет вернуть в автомат, установленный у главного входа на рынок Балтийского вокзала. Автомат был создан местным стартапом Cuploop.

Коробку для еды можно взять с собой и использовать ее также, как и одноразовую. ”Разница в том, что после еды у вас остается не мусор, а тара, которую можно вернуть в автомат”, — объяснил основатель новой системы Bringpack Расмус Раск. После мытья упаковка будет использоваться заново и таких кругов будет как минимум 50. Это означает, что не будет выбрасываться большое количество одноразовых коробок.

В ходе проекта Bringpack протестирует удобство использования автомата для сбора упаковки, насколько сама упаковка подходит для многократного использования, готовы ли люди использовать цикличную услугу и платить за нее. ”Автоматы Cuploop разработаны для того, чтобы помочь уменьшить количество одноразовой посуды, которая используется при покупке еды с собой или на крупных мероприятиях. Мы думаем, что люди давно готовы к этому шагу, и со своей стороны мы предлагаем техническое решение, которое должно помочь провести эти изменения”, — сказал представитель Cuploop Лаури Луйк.