06.04.2021, 09:05
ФОТО: Вот это формы! Знаменитый боксер женится на стриптизерше
REUTERS
29-летняя стриптизерша Анна Монро, закрутившая роман с легендой бокса Флойдом Мейвезером (50-0), произвела фурор в "Инстаграме", выложив снимок в соблазнительном купальнике.
Поклонников красотки с привлекательными формами привлек бюстгальтер стриптезерши, нижняя часть которого была эротично разрезана.
Анна и Флойд познакомились в стрип-клубе, которым владеет Мейвезер. Она хотела получить работу танцовщицей, но не прошла собеседование. Когда Монро направлялась в сторону выхода, то случайно встретилась взглядом с боксером в коридоре. Если верить таблоидам, боксер уже сделал красотке предложение. Ранее Флойд несколько раз состоял в браке.
44-летний Мейвезер за свою карьеру на профессиональноми ринге выиграл все 50 проведенных боев. В своем последнем поединке, который состоялся летом 2017 года, он поколотил ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора.