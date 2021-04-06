ФОТО: Вот это формы! Знаменитый боксер женится на стриптизерше

Анна и Флойд познакомились в стрип-клубе, которым владеет Мейвезер. Она хотела получить работу танцовщицей, но не прошла собеседование. Когда Монро направлялась в сторону выхода, то случайно встретилась взглядом с боксером в коридоре. Если верить таблоидам, боксер уже сделал красотке предложение. Ранее Флойд несколько раз состоял в браке.