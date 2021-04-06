На шоссе Таллинн-Тарту легковушка столкнулась с грузовиком и вылетела в кювет. Водителя доставили в больницу

ДТП произошло в 16:45 в Пайде на 74 километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, когда 33-летняя женщина на Mazda CX-3 начала обгонять автомобиль Volvo и не справилась с управлением на покрытой мокрым снегом дороге. Ее занесло и она резко остановилась.

Передвигавшийся за ней грузовой автомобиль с прицепом Mercedes-Benz Actros, которым управлял 51-летний мужчина, врезался сзади в затормозившую Mazda. В результате столкновения легковушку отбросило в кювет.

Водителя Mazda доставили в больницу Ярвамаа на осмотр.

ДТП с пострадавшими также произошло в Ласнамяэ. В 10:16 на перекрестке улиц Уссимяэ и Прийсле 37-летняя женщина на Honda Civic проигнорировала знак "уступи дорогу" и врезалась в передвигавшийся по главной дороге Citroen C3, которым управляла 64-летняя женщина. В результате столкновения Citroen отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с Dodge RAM, которым управлял 33-летний мужчина. Водителя Citroen доставили в больницу.