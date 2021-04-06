СЕГОДНЯ: "Реал" против "Ливерпуля". Кто победит?

Команда Хосепа Гвардиолы три года подряд спотыкалась в четвертьфинале Лиги чемпионов. На этот раз пробиться в полуфинал манчестерцам вполне по силам. "Боруссия", несмотря на наличие молодого бомбардира Эрлинга Холанда, выступает не очень стабильно - в чемпионате Германии она занимает лишь 5-е место. К тому же в разгар сезона "Боруссия" сменила главного тренера.