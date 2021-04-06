Футбол
06.04.2021, 10:20

СЕГОДНЯ: "Реал" против "Ливерпуля". Кто победит?

 
Foto: imago images/motivio
Программу четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов открывают два поединка на футбольных полях Англии и Испании.

Лидер английского первенства "Ливерпуль" принимает дома представителя Бундеслиги дортмундскую "Боруссию" (начало в 22:00).

Команда Хосепа Гвардиолы три года подряд спотыкалась в четвертьфинале Лиги чемпионов. На этот раз пробиться в полуфинал манчестерцам вполне по силам. "Боруссия", несмотря на наличие молодого бомбардира Эрлинга Холанда, выступает не очень стабильно - в чемпионате Германии она занимает лишь 5-е место. К тому же в разгар сезона "Боруссия" сменила главного тренера.

В другой четвертьфинальной паре самый титулованный клуб Европы испанский "Реал" принимает на своем поле английский "Ливерпуль". Оба гранда в нынешнем сезоне потеряли из-за травм ведущих игроков в линии обороны. Кто лучше компенсирует эти потери - сказать сложно.

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