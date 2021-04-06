СЕГОДНЯ: "Реал" получил тяжелый удар перед матчем с "Ливерпулем"

Лидер английского первенства "Манчестер Сити" принимает дома представителя Бундеслиги дортмундскую "Боруссию" (начало в 22:00).

Команда Хосепа Гвардиолы три года подряд спотыкалась в четвертьфинале Лиги чемпионов. На этот раз пробиться в полуфинал манчестерцам вполне по силам. "Боруссия", несмотря на наличие молодого бомбардира Эрлинга Холанда, выступает не очень стабильно - в чемпионате Германии она занимает лишь 5-е место. К тому же в разгар сезона "Боруссия" сменила главного тренера.

В другой четвертьфинальной паре самый титулованный клуб Европы испанский "Реал" принимает на своем поле английский "Ливерпуль". Оба гранда в нынешнем сезоне потеряли из-за травм ведущих игроков в линии обороны. Кто лучше компенсирует эти потери - сказать сложно.

За несколько часов до матча "Реал" получил еще одно неприятное известие. Центральный защитник Рафаэль Варан сдал положительный тест на Covid-19 и вынужден будет пропустить поединок с "Ливерпрулем". Из-за травмы не сыграет еще один центральный защитник "Реала" Серхио Рамос.