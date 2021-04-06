Лига чемпионов: "Реал" победил "Ливерпуль", "Ман Сити" одолел "Боруссию"(1)
Накануне матча "Реал" понес серьезные проблемы. Из-за травм и коронавируса не смогли выйти на поле два центральных защитника Серхио Рамос и Рафаэль Варан.
Несмотря на такие ощутимые потери, "Реал" успешно разобрался с "Ливерпулем", в рядах которого до сих пор отсутствует из-за травмы столп обороны Вирджил Ван Дейк. Уже в первом тайме хозяева поля дважды добились успеха. После перерыва нападающий "Ливерпуля" Мохаммед Салах сократил разрыв в счете до минимума, но молодой форвард Жуниор Винисиус забил свой второй мяч в этой встрече и установил окончательный результат.
В другом четвертьфинальном поединке лидер чемпионата Англии "Манчестер Сити" одолел представителя немецкой Бундеслиги дортмундскую "Боруссию" - 2:1 (1:0). Победный мяч хозяева поля забили на 90-й минуте - отличился 20-летний полузащитник Фил Фоден, который по ходу встречи растранжирил несколько хороших моментов для взятия ворот.
Повторные четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов будут сыграны 14 апреля.