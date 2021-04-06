Лига чемпионов: "Реал" победил "Ливерпуль", "Ман Сити" одолел "Боруссию"

Несмотря на такие ощутимые потери, "Реал" успешно разобрался с "Ливерпулем", в рядах которого до сих пор отсутствует из-за травмы столп обороны Вирджил Ван Дейк. Уже в первом тайме хозяева поля дважды добились успеха. После перерыва Мохаммед Салах сократил разрыв в счете до минимума, но молодой форвард Жуниор Винисиус забил свой второй мяч в этой встрече и установил окончательный результат.