Футбол
06.04.2021, 23:55

Лига чемпионов: "Реал" победил "Ливерпуль", "Ман Сити" одолел "Боруссию"

 (1)
Manchester City vs Borussia Dortmund
Manchester City vs Borussia Dortmund
EPA
Сыграны первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов. Самый титулованный клуб Европы испанский "Реал" победил на своем поле футболистов английского "Ливерпуля" - 3:1 (2:0).

Накануне матча "Реал" понес серьезные проблемы. Из-за травм и коронавируса не смогли выйти на поле два центральных защитника Серхио Рамос и Рафаэль Варан.

Несмотря на такие ощутимые потери, "Реал" успешно разобрался с "Ливерпулем", в рядах которого до сих пор отсутствует из-за травмы столп обороны Вирджил Ван Дейк. Уже в первом тайме хозяева поля дважды добились успеха. После перерыва Мохаммед Салах сократил разрыв в счете до минимума, но молодой форвард Жуниор Винисиус забил свой второй мяч в этой встрече и установил окончательный результат.

В другом четвертьфинальном поединке лидер чемпионата Англии "Манчестер Сити" одолел представителя немецкой Бундеслиги дортмундскую "Боруссию" - 2:1 (1:0). Победный мяч хозяева поля забили на 90-й минуте - отличился 20-летний полузащитник Фил Фоден, который по ходу встречи растранжирил несколько хороших моментов для взятия ворот.

Повторные четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов будут сыграны 14 апреля.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)