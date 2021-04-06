Блогер RusDelfi: минусы жизни в Эстонии и cтоило ли переезжать сюда из другой страны?

"В Эстонию я впервые приехал пять лет назад. Я планировал: пожить несколько месяцев, попутешествовать, может поработать немного и отправиться дальше… в Берлин. В итоге, я живу в Эстонии шестой год и решил остаться здесь. В этом видео расскажу о минусах жизни в Эстонии, которые, кстати не стали причинами уехать. Несмотря на них, я решил связать своё будущее с этой страной и Таллинном" — пишет автор в описании к ролику.

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