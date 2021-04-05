Новости Эстонии
05.04.2021, 20:46

Минсоцдел рассматривает возможность вакцинации по принципу "1+1": привел родителя — получил вакцину

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Vaktsineerimine
Vaktsineerimine
Foto: Taavi Sepp
Массовая вакцинация не прошла бесследно: тысячи неиспользованных доз ушли обратно в холодильники дожидаться своей очереди. В министерстве раздумывают над тем, как не допустить ошибок в будущем и ищут новые методы привлечения из групп риска к вакцинации, пишет RusERR.

В частности сейчас разрабатывают систему поощрений за то, что человек пришёл на вакцинацию. Один из таких методов имеет рабочее название "1+1".

"Например, если человек среднего возраста приведёт своего родителя или бабушку, или дедушку, то ему тоже можно было бы предложить вакцинироваться. Это один из возможных вариантов, есть и другие предложения. К следующему разу, когда у нас будет проходить такая же крупная кампания по вакцинации, у нас уже будет проработанная система, как привлечь к вакцинации больше пожилых людей, которые не хотят принимать участие в подобных мероприятиях", — пояснил министр здоровья и труда Танель Кийк.

Глава Больничной кассы заявил, что ожидать подобных массовых вакцинаций не следует раньше мая.

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