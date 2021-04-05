Минсоцдел рассматривает возможность вакцинации по принципу "1+1": привел родителя — получил вакцину

"Например, если человек среднего возраста приведёт своего родителя или бабушку, или дедушку, то ему тоже можно было бы предложить вакцинироваться. Это один из возможных вариантов, есть и другие предложения. К следующему разу, когда у нас будет проходить такая же крупная кампания по вакцинации, у нас уже будет проработанная система, как привлечь к вакцинации больше пожилых людей, которые не хотят принимать участие в подобных мероприятиях", — пояснил министр здоровья и труда Танель Кийк.