Финансовая комиссия направила проект закона о дополнительном бюджете на второе чтение

Председатель финансовой комиссии Эрки Сависаар сказал, что в среду на прошлой неделе состоялось подробное обсуждение изменений, чтобы фракции смогли ознакомиться с 11 представленными поправками и сформировать свои мнения.

По словам Сависаара, все темы, которые затрагивали поправки, важны. Но они напрямую не связаны с целями, поставленными в дополнительном бюджете. Основным источником покрытия должно было стать сокращение средств правительственного резервного фонда. Поставленными вопросами правительство должно будет заняться в рамках обсуждения бюджета на следующий год и стратегии государственного бюджета.

”Во время производства по законопроекту финансовая комиссия исходила из цели выделить за счет дополнительного бюджета нужные средства, чтобы смягчить ущерб, который понесли жители, предприятия, общество и система здравоохранения Эстонии из-за введенных ограничений и распространения вируса”, — сказал Сависаар.

По словам заместителя председателя финансовой комиссии Айвара Кокка, законопроект должен был обязательно учесть и предложения, связанные с восстановлением экономики в кризисной ситуации и применением экспресс-тестов для ограничения распространения вируса.

Пакет мер включает в себя средства для выплат пособий по зарплате в тех отраслях экономики, которые столкнулись с сокращением объемов работы из-за ограничений; средства для продолжения выплат по больничному начиная со второго дня; дополнительные средства для поддержания психического здоровья, социального обеспечения и реабилитации; дополнительные средства на лекарства, вакцинацию, кризисное управление, а также меры помощи сектору туризма, организации культуры и творческим людям.

Также, 117 миллионов евро из средств дополнительного бюджета будут направлены на выплату компенсаций лицам, приостановившим выплаты во вторую ступень пенсионного страхования. Эти расходы не были учтены в государственном бюджете на 2021 год.