В Кесклинне при поддержке города будет приведено в порядок 20 дворов

”В этом году в рамках проекта к нам поступили 42 ходатайства, из которых 27 соответствовали условиям и прошли в следующий круг. В итоге оценивающая ходатайства комиссия на основании критериев проекта ”Дворы в порядок” одобрила заявки 20 квартирных товариществ. Эта превышает аналогичные цифры прошлого и позапрошлого года и позволит сделать многие дворы жилых домов красивыми и более безопасными”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

При оценке ходатайств исходили из следующих критериев: улучшение городского пространства и повышение его привлекательности, целостность решения, безопасность и сумма самофинансирования. Квартирные товарищества просили деньги на улучшение покрытия во дворах, обновление заборов, строительство мусорных домиков, велосипедных парковок и обновление освещения.

Таллинн помогает квартирным товариществам уже 15 лет подряд. Проект ”Дворы в порядок” направлен на приведение в порядок дворов, а также повышение безопасности. Город возмещает до 70 процентов от стоимости работ на сумму до 16 000 евро. Всего один двор в течение нескольких лет может получить помощь на сумму до 40 000 евро.

В 2020 году в Кесклинне в рамках проекта помощь получили 18 квартирных товариществ. Годом ранее — 19 квартирных товариществ. Oбщая сумма проекта в Кесклинне в 2021 году 160 000 евро.

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