Cдающие государственные экзамены в целях безопасности смогут сдать тест на коронавирус

”Рекомендую всем экзаменуемым воспользоваться этой возможностью и сдать тест перед началом экзаменов, чтобы защитить как свое здоровье, так и здоровье других учащихся. Тестирование методом полоскания горла является очень удобной возможностью”, — сказала министр образования и науки Лийна Керсна. Министр напомнила, что помимо прочих мер предосторожности, очень важно, чтобы в день экзамена дома остались все, кто заметит у себя какие-либо признаки заболевания. ”Молодые люди, которые будут в этот день больны, в самоизоляции или сдадут положительный тест, смогут сдать экзамен во время дополнительного экзамена”, — заверила министр.

”У человека, зараженного коронавирусом, может и не быть симптомов, поэтому я призываю всех сдать тест, чтобы сдавать экзамены в как можно более безопасной среде”, — сказал клинический руководитель SYNLAB, доктор Кайдо Беляев.

По договоренности с Департаментом здоровья экзаменуемых будут тестировать за 72-48 часов до сбора в школе, чтобы сдача экзамена была как можно более безопасной для всех сторон и все смогли своевременно узнать результаты своих тестов.

Экзаменуемые смогут сдать тест на коронавирус либо в школе, либо в публичных пунктах тестирования. Сегодня министерство направит школам информационное письмо с инструкциями по сбору данных о желающих пройти тестирование учащихся.

Тестирование пройдет в сотрудничестве со школами за пару дней до экзаменов. Более точные инструкции будут разосланы школам в течение нынешней недели. Кроме того, перед началом экзаменов для школ пройдет виртуальные инфодень на тему тестирования.

Рекомендуем тестируемым загрузить в телефон приложение SYNLAB со страницы testi.me, чтобы зарегистрироваться там во время сдачи теста.