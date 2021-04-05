Вирусолог Андрес Меритс: нельзя открыть все школы в Эстонии одновременно

— Когда текущие ограничения вводились, то говорилось о цели снизить коэффициент распространения коронавируса до 0,85. Сколько этот коэффициент составляет сейчас?

— Приблизительно столько и есть, хотя сегодня сказать довольно сложно, потому что измеряется он по числу людей, получивших диагноз. А из-за выходных и праздников данные по этой неделе и прошлой неделе несопоставимы.

— Давайте напомним, что означает этот коэффициент и как трактовать эту цифру.

— Базовый коэффициент распространения это величина, связанная с вирусом, которую мы сами менять не можем. Она может колебаться в зависимости от сезона, от штамма вируса, но это предвзятый коэффициент, который показывает, скольких людей заражает один человек при условии, если ничего не предпринимать и никто не имеет иммунитета. У SARS-Cov-2 это примерно от 2 до 5, точнее сказать нельзя.

Когда мы говорим о коэффициенте распространения, имеем в виду эффективное распространение, что означает, грубо говоря, сколько случаев инфекции вызывает одна уже существующая инфекция. Если она передаётся более чем одному человеку, начинается цепная реакция и распространение вируса увеличивается, то же самое происходит и в другую сторону.

— Получается, что у нас неплохие показатели, но коэффициент — не ключевой пункт, так как ограничения решили продлить.

— Во-первых, чтобы количество заражений снизилось, нужно время. Важно, сколько времени коэффициент остаётся постоянным. Например, как на острове Сааремаа, где количество заболевших снизилось в четыре раза в течение достаточно короткого времени — трёх-четырёх недель. Достичь и держать коэффициент на низком уровне — это и есть наша задача сейчас.

— Вирусолог Ирья Лутсар высказала предположение, что можно было бы открыть школы в некоторых регионах. Как вы относитесь к этой идее?