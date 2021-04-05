Соцдемы заявили о провале организации вакцинации в Эстонии и отсутствии желания вакцинироваться у русскоязычных жителей

„Мы пригласили Каю Каллас на завтрашнее заседание парламента, чтобы обсудить хаос в проведении вакцинации и вместе найти решения, которые помогли бы исправить ситуацию. К сожалению, премьер-министр, которая заявляла, что вакцинация является для ее правительства приоритетом номер один, не нашла для депутатов времени. Но мы не согласны с тем, что Каллас сама решает, в каком формате она общается с Рийгикогу и общественностью”, — отметил председатель Социал-демократической партии Индрек Саар.

По его словам, проведение в стране вакцинации имеет очень серьезные недочеты, которые напрямую влияют на здоровье жителей страны.

В направленном от имени социал-демократов Кае Каллас письме Индрек Саар перечислил проблемы в организации вакцинации.

”Эстония входит в число стран, хуже всего в Евросоюзе справляющихся с вакцинацией людей старше 80 лет. Это увеличивает нагрузку на нашу больничную систему и обходится в десятки жизней, которые можно было бы сохранить. Правительство по-прежнему ставит жизнь пожилого человека в зависимость от того, есть ли у него возможности для дигитальной идентификации личности. При этом мы видим разбазаривание ценных ресурсов в пустых центрах вакцинации, поскольку пожилые люди не в состоянии за короткое время зарегистрироваться, или у них нет для этого возможности”, — подчеркнул Индрек Саар.

В числе прочих проблем лидер социал-демократов назвал противоречивые и невнятные месседжи правительства в части вакцинации и вакцин, отсутствие желания вакцинироваться у русскоязычных жителей и то, что у правительства нет плана, как активизировать вакцинацию в этой группе населения.

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