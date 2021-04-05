Таллинн изменил порядок поступления в первый класс

Это изменение предназначено для того, чтобы избежать ситуаций, когда ребенка зачисляют в находящуюся вдали от дома популярную школу на том основании, что его старший брат или сестра учатся в общегородском классе этой школы, куда они поступили по результатам тестирования.

До этого года Таллиннский департамент образования при закреплении школы для ребенка считал самым важным, чтобы дети из одной семьи учились в одной школе. Однако это также означало, что если старший ребенок в семье поступил в класс общегородского набора популярной школы на основе тестирования, то и младший ребенок мог быть направлен в ту же школу без тестирования — чтобы дети из одной семьи учились в одной школе. При этом живущий рядом со школой ребенок мог не попасть в эту школу. Одно такое дело было передано в суд, когда живущий рядом со школой ребенок не смог попасть в эту школу.