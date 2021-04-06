Здоровье
06.04.2021, 14:53

Пандемия COVID-19 точно не последняя. Пора ли готовиться к следующей?

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Koroonaproovide võtmine (pilt on illustratiivne).
Koroonaproovide võtmine (pilt on illustratiivne).
Foto: Andres Putting
Будь то новый вирус или противомикробная резистентность, для победы над грядущими пандемиями власти должны использовать уроки, извлечённые из событий 2020 года. The Guardian на примере Великобритании рассуждает, насколько мир готов к новым испытаниям.

Разве бы не было замечательно, если бы нам больше никогда не пришлось столкнуться с пандемией?

Когда мы вспоминаем минувший год, на ум приходят слова ”больше никогда”. Больше никогда не должны погибнуть от заразного вируса 120 000 человек, — почти год назад, когда представители правительства считали, что потеря и двадцати тысяч человек будет хорошим развитием событий, эта цифра была просто немыслимой. Больше никогда мы не должны проводить целый год в карантине и страдать из-за последовавшей за этим потери рабочих мест и безработицы. Больше никогда дети не должны пропускать школу и не видеться с друзьями.

Но учёные уверены, что в будущем нас ждет ещё не одна пандемия. Большинство из них согласно с тем, что вопрос состоит не в том, произойдёт ли что-то подобное, а когда это произойдёт. 

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