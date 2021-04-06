Пандемия COVID-19 точно не последняя. Пора ли готовиться к следующей?

Разве бы не было замечательно, если бы нам больше никогда не пришлось столкнуться с пандемией?

Когда мы вспоминаем минувший год, на ум приходят слова ”больше никогда”. Больше никогда не должны погибнуть от заразного вируса 120 000 человек, — почти год назад, когда представители правительства считали, что потеря и двадцати тысяч человек будет хорошим развитием событий, эта цифра была просто немыслимой. Больше никогда мы не должны проводить целый год в карантине и страдать из-за последовавшей за этим потери рабочих мест и безработицы. Больше никогда дети не должны пропускать школу и не видеться с друзьями.

Но учёные уверены, что в будущем нас ждет ещё не одна пандемия. Большинство из них согласно с тем, что вопрос состоит не в том, произойдёт ли что-то подобное, а когда это произойдёт.