Фишер: если показатель заражения останется на текущем уровне, то в мае каждый день будет добавляться около 200 новых зараженных

"Нынешний показатель заражения находится где-то между 0,80-0,85", — говорит Фишер, отмечая, что этот показатель близок к тому, на который и надеялись, вводя ограничения.

Хотя уровень инфицирования постепенно снижается, в больницах по-прежнему остается много людей. ”Я надеюсь, что на этой неделе спад начнет наблюдаться и там. Насколько я понимаю, количество пациентов уже кое-где снизилось, например, в Таллинне”, — отмечает Фишер.

По ее словам, показатель мог бы быть и ниже, но если он останется на уровне 0,8, то заболеваемость начнет снижаться и к началу мая каждый день будет добавляться около 200 новых зараженных.

Когда можно будет ослабить ограничения — это отдельный вопрос. ”Если большая часть ограничений будет снята, есть риск того, что уровень заражения снова начнет расти", — говорит Фишер.

Если же речь зайдет о снятии ограничений, то в первую очередь необходимо обсудить ограничения, связанные с домашним обучением детей.

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