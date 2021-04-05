LG прекращает производство смартфонов

"Стратегическое решение LG выйти из невероятно конкурентного сектора мобильных телефонов позволит компании сосредоточить ресурсы в таких областях роста, как компоненты для электромобилей, подключаемые девайсы, умный дом, робототехника, искусственный интеллект и решения для бизнеса, а также платформы и сервисы", — говорится в заявлении компании.

LG планирует свернуть производство мобильных телефонов к 31 июля. Текущий ассортимент можно будет приобретать до указанной даты, а некоторые модели останутся в продаже еще дольше. Кроме того, LG Electronics продолжит предоставлять сервисную поддержку и обновления программного обеспечения для клиентов уже существующих мобильных продуктов в течение определенного периода, который "будет варьироваться в зависимости от региона".

Компания обещает не отказываться от сотрудничества с поставщиками и деловыми партнерами на протяжении всего периода сворачивания производства смартфонов. Вопросы трудоустройства оставшихся без работы сотрудников будут решаться на местах.

"Двигаясь вперед, LG будет продолжать использовать свой опыт в сфере мобильных телефонов и развивать связанные с мобильностью технологии, такие как 6G, чтобы помочь еще больше укрепить конкурентоспособность в других областях бизнеса. Основные технологии, разработанные за два десятилетия работы мобильного бизнеса LG, также будут сохранены и применены к существующим и будущим продуктам", — подчеркнули в компании.

LG Electronics является частью LG Group и была основана в 1958 году, под нынешним именем существует с 1995 года. Продукция компании включает в себя различную бытовую технику, телевизоры, компьютеры и связанные с этим девайсы, переносные устройства, умные приборы, смартфоны и другое.

Подразделение LG Mobile Communications выпускало мобильные телефоны еще c 1990-х годов. В 2004 году компания первой в мире представила телефон с поддержкой технологии мобильного телевидения (DMB), а в 2011 году — первый в мире смартфон с 3D-дисплеем (LG Optimus 3D). Первый смартфон под управлением операционной системы Google Android (LG GW620) был выпущен в 2009 году.