Таллинн ищет кризисные приемные семьи для детей
По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, цель города — предложить детям семейную среду воспитания в условиях, когда родная семья по каким-то причинам этого обеспечить не может.
”Каждый ребенок нуждается в доме и семье, заботливых и любящих родителях. К сожалению, иногда случается, что ребенок не может проживать в родной семье, и тогда необходимо предложить ему семейную среду, — сказала Бешкина. — Радует, что многие столичные семьи уже прошли обучение и готовы стать приемной семьей. Однако таких семей пока не хватает на всех нуждающихся детей. Особенно нужны семьи, которые готовы приютить ребенка, чей дальнейший уклад жизни неясен”.
По словам главного специалиста службы замещающего попечения отдела защиты детей Департамента социального страхования Агнес Кульмар, дети могут нуждаться в услуге патронатной семьи по ряду причин.
”Причиной может стать болезнь родителей, их зависимости или другие жизненные трудности. Очень важно, чтобы в этой ситуации рядом с ребенком был уверенный и надежный взрослый, кем мог бы быть родитель патронатной семьи, — сказала Кульмар. — Есть дети, которые нуждаются в патронатной семье в течение длительного периода, зачастую до достижения совершеннолетия, однако есть и дети, нуждающиеся в опеке временно — до того момента, пока в родной семье ребенка не пройдет кризисный период и родители вновь смогут заботиться о ребенке”.
В Таллинне для участия в пилотном проекте кризисной приемной семьи ищут проживающие в городе или его окрестностях две семьи, желающие помочь ребенку, который временно изъят из семьи или оказался в кризисной ситуации, и готовые при необходимости принять ребенка в течение двух часов с момента получения уведомления. Это гарантирует, что ребенок попадет в семью сразу, без промежуточного этапа в приюте. В зависимости от ситуации и потребностей ребенок может проживать в кризисной приемной семье до 90 дней, в течение которых семья обеспечит удовлетворение его основных потребностей, эмоциональную поддержку и позаботится о том, чтобы ребенок продолжал учиться.
Также к участию в пилотном проекте приглашается обученная семья особого попечения, которая предложит краткосрочный или длительный семейный патронат ребенку со специфической или высокой потребностью в уходе. Услуга семьи особого попечения предназначена для детей, нуждающихся в полной отдаче и постоянной опытной поддержке.
На роль родителя кризисной приемной семьи или профессиональной семьи особого попечения подходит открытый и добрый человек, у которого есть желание, возможность и готовность посвятить себя ребенку в момент, когда тот очень в этом нуждается.
В случае услуги кризисной приемной семьи требуется опыт воспитания ребенка или работы с детьми. По аналогии с прочими патронатными семьями, кризисная приемная семья и семья особого попечения должны пройти необходимую подготовку, в том числе обучение PRIDE, а также курс на тему психологической травмы. Всем участвующим в пилотном проекте семьям предлагается как эмоциональная, так и финансовая поддержка. В отличие от других форм попечительства, участвующие в проекте кризисные приемные семьи будут получать плату за режим готовности. С семьей заключается договор, на основании которого она оказывает услугу и получает плату. Координацией оказания услуг и поддержкой семей занимается Эстонское объединение детских деревень SOS.
Проект услуги кризисной приемной семьи и услуги профессиональной семьи особого попечения был запущен в 2020 году и продолжится по меньшей мере до конца 2021 года. Он финансируется из средств проекта ”Повышение качества замещающего попечения” Европейского социального фонда. По состоянию на март текущего года в проекте участвуют две кризисные приемные семьи (в Ляэне-Вирумаа и Вильяндимаа) и три семьи особого ухода (в Пылвамаа, Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа), к проекту присоединились десять местных самоуправлений, в том числе город Таллинн.
Семьи, желающие присоединиться к проекту услуги кризисной приемной семьи и услуги профессиональной семьи особого попечения, просят связаться с руководителем проекта Эстонского объединения детских деревень SOS Элметом Пухмом по телефону 58147797 или электронной почте Elmet.Puhm@sos-lastekyla.ee.