Таллинн ищет кризисные приемные семьи для детей

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, цель города — предложить детям семейную среду воспитания в условиях, когда родная семья по каким-то причинам этого обеспечить не может.

”Каждый ребенок нуждается в доме и семье, заботливых и любящих родителях. К сожалению, иногда случается, что ребенок не может проживать в родной семье, и тогда необходимо предложить ему семейную среду, — сказала Бешкина. — Радует, что многие столичные семьи уже прошли обучение и готовы стать приемной семьей. Однако таких семей пока не хватает на всех нуждающихся детей. Особенно нужны семьи, которые готовы приютить ребенка, чей дальнейший уклад жизни неясен”.

По словам главного специалиста службы замещающего попечения отдела защиты детей Департамента социального страхования Агнес Кульмар, дети могут нуждаться в услуге патронатной семьи по ряду причин.

”Причиной может стать болезнь родителей, их зависимости или другие жизненные трудности. Очень важно, чтобы в этой ситуации рядом с ребенком был уверенный и надежный взрослый, кем мог бы быть родитель патронатной семьи, — сказала Кульмар. — Есть дети, которые нуждаются в патронатной семье в течение длительного периода, зачастую до достижения совершеннолетия, однако есть и дети, нуждающиеся в опеке временно — до того момента, пока в родной семье ребенка не пройдет кризисный период и родители вновь смогут заботиться о ребенке”.