Министерство финансов прогнозирует рост экономики на 2,5%, но при одном условии

"Если вакцинация пройдет быстро и без сбоев, и ее организация не станет препятствием, то во втором полугодии в экономике должен начаться быстрый рост, и в конце года мы должны будем выйти на докризисный уровень", — сказала министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус.

Возвращение к быстрому росту будет зависеть от смягчения действующих коронавирусных ограничений и опираться, в первую очередь, на ориентированную на экспорт промышленность и компьютерные услуги. Важнейшее значение будет также иметь восстановление иностранного туризма, на которое минфин рассчитывает не ранее 2022 года, когда рост экономики должен будет составить 4,8%.

Выплаты из второй пенсионной ступени должны принести бюджету дополнительные доходы в размере 300 млн евро как за счет прямого налогообложения выплат, так и за счет налогов на увеличенное потребление.