ПОДКАСТ | Tööelu #15: Maxima становится привлекательным работодателем
«Так же как и для других розничных сетей, кризисное время для Maxima проходит скорее хорошо. Если говорить о работниках, Maxima стала в глазах людей очень надежным работодателем, куда хотят прийти работать. 80 процентов тех сотрудников, которые пришли к нам работать в начале кризиса, до сих пор работают и планируют оставаться у нас», - поясняет Кимбер.
В борьбе эпидемией коронавируса Maxima находится на передовой. Многие меры по предотвращению распространения вируса Maxima вводила первой. Например, Maxima начала бесплатно предлагать клиентам маски в своих магазинах еще до соответствующего решения правительства Эстонской Республики.
В настоящее время в сотрудничестве с Союзом торговцев рассматривают решение вопроса необходимости вакцинации.
«Мы определенно не собираемся принимать решение о том, что люди, которые не вакцинируются, не смогут работать в Maxima. В то же время мы должны обеспечить безопасную среду для покупок. Поэтому мы в своих магазинах постоянно дезинфицируем тележки и другие поверхности, здоровье наших сотрудников контролируется, и мы постоянно следим, чтобы носили маску или визир», – поясняет Кимбер.
Имидж Maxima меняется
Руководитель по персоналу добавляет, что нынешнее время меняет тот имидж Maxima, который годами складывался в головах многих людей: проблемы с продавцами, не владеющими государственным языком, маленькие зарплаты и так далее. На данный момент Maxima воспринимают как рабочее место, которое никуда не исчезнет, как надежного работодателя, заботящегося о своих людях и предлагающего работу всем, кто этого хочет.
«Мы, конечно, не можем платить своим сотрудникам такую же зарплату, как, например, у ИТ-специалистов. Но мы безусловно конкурентоспособны на рынке Эстонии и наше ценностное предложение определенно лучше, чем у других. У нас есть бесплатный обед для всех сотрудников, мы поддерживаем, выделяя свободные дни, тех, кому это нужно в связи с детьми, кроме того, выплачиваем ежемесячную стипендию детям работников за хорошую успеваемость», – говорит Кимбер.
Каждый кризис однажды заканчивается, так же как и застой, обусловленный коронавирусом. Maxima стремится быть готовой и к тому времени, когда мы сможем вернуться к нормальной жизни. Для этого Maxima ввела внутри своего предприятия два решения: менторство и среду электронного обучения. В первом случае к новому сотруднику сразу прикрепляют опытного коллегу, чтобы у человека быстрее появилось чувство успеха. Второе решение предлагает работникам возможность пройти обучение на высоком уровне. В основном это, конечно, семинары для улучшения выполнения своей работы, но, по словам Кимбер, в планах начать предлагать и общеобразовательные курсы.
Гостьей и собеседницей 15-го подкаста о рабочей жизни и персонале была Леа Кимбер, руководитель по персоналу одной из крупнейших розничных сетей Эстонии Maxima. Вел передачу журналист Мартин Хансон. Все комментарии, вопросы и предложения о прозвучавшем в передаче просим присылать по адресу tooelu@delfi.ee.
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