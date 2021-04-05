ПОДКАСТ | Tööelu #15: Maxima становится привлекательным работодателем

«Так же как и для других розничных сетей, кризисное время для Maxima проходит скорее хорошо. Если говорить о работниках, Maxima стала в глазах людей очень надежным работодателем, куда хотят прийти работать. 80 процентов тех сотрудников, которые пришли к нам работать в начале кризиса, до сих пор работают и планируют оставаться у нас», - поясняет Кимбер.

В борьбе эпидемией коронавируса Maxima находится на передовой. Многие меры по предотвращению распространения вируса Maxima вводила первой. Например, Maxima начала бесплатно предлагать клиентам маски в своих магазинах еще до соответствующего решения правительства Эстонской Республики.

В настоящее время в сотрудничестве с Союзом торговцев рассматривают решение вопроса необходимости вакцинации.

«Мы определенно не собираемся принимать решение о том, что люди, которые не вакцинируются, не смогут работать в Maxima. В то же время мы должны обеспечить безопасную среду для покупок. Поэтому мы в своих магазинах постоянно дезинфицируем тележки и другие поверхности, здоровье наших сотрудников контролируется, и мы постоянно следим, чтобы носили маску или визир», – поясняет Кимбер.

Имидж Maxima меняется



Руководитель по персоналу добавляет, что нынешнее время меняет тот имидж Maxima, который годами складывался в головах многих людей: проблемы с продавцами, не владеющими государственным языком, маленькие зарплаты и так далее. На данный момент Maxima воспринимают как рабочее место, которое никуда не исчезнет, как надежного работодателя, заботящегося о своих людях и предлагающего работу всем, кто этого хочет.