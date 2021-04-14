Миксер, изменивший мир: все, что нужно знать о легендарном кухонном помощнике

Хотя мы знаем KitchenAid главным образом именно классического красного цвета, на самом деле ассортимент цветов сейчас бесконечно широк, поэтому для каждой кухни без труда можно подобрать свой. Так, цветом этого года был назван совершенно чудный и теплый медовый цвет honey. Цветов, из которых можно выбрать свой любимый, более 30, и отдельный пункт обсуждения также еще и отделка – выбрать матовую, глянцевую или металлическую? Выбор еще более усложняется тем, что создавая дизайн дома, сегодня все больше исходят из того, что предметы не обязательно должны быть одного тона. KitchenAid позволяет играть с цветами и отделками, комбинировать и таким образом добавлять кухне индивидуальности. Кроме того, через некоторое время всегда можно будет снова поиграть в дизайнера и придать своему миксеру (а значит, и всей кухне!) свежий вид – например, с помощью новой чаши .

Конечно, особенно эффектный результат получается, если кухонная техника складывается в единый ансамбль. И KitchenAid – хороший выбор именно потому, что ассортимент продукции не ограничивается лишь миксерами, есть и другие кухонные приборы, оформленные в том же дизайне. Например, блендеры, которые являются одними из самых мощных в своем классе, а также тостеры, чайники, кофемашины, кухонные комбайны и погружные блендеры. Кстати, будущей осенью можно ожидать появления также беспроводной серии. Это означает, что появятся новые поступления, которые пополнят этот замечательный ансамбль, и их будет все больше. Если вы не можете собрать сразу весь ансамбль самостоятельно, то опять же очень хорошая идея, как со временем создать коллекцию своей мечты – добавить их в свой список пожеланий подарков. Или еще лучше: почему не попросить в подарок сразу подарочную карту KitchenAid. Кстати, последняя – отличная идея и для подарка другу, давно мечтающему о KitchenAid, но еще не сделавшему последний решительный шаг к этому. Так для того, кому вы будете дарить подарок, сохранится момент удивления, в то же время вам не нужно будет бояться промахнуться с выбором цвета или отделки.