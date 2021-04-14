Миксер, изменивший мир: все, что нужно знать о легендарном кухонном помощнике
Причину, по которой этот красный миксер удостоился поистине культового статуса, не приходится искать далеко. Начать хотя бы с того интересного факта, что KitchenAid всего на год моложе Эстонской Республики: настольный миксер, в 1919 году созданный Гербертом Джонсоном, уже в 20-е годы начал облегчать жизнь американским домохозяйкам. В итоге у домохозяек появилось больше свободы, и список, казалось бы, бесконечных дел по хозяйству стал немного короче. На самом деле это и до сих пор является одной из основных причин, по которым KitchenAid ждут дома и относятся к нему чуть ли не с таким же большим оживлением и заботой, как к прибавлению в семействе. Не менее важно также то, что миксер может превратить в топ-шефа даже того, кто никогда раньше не замешивал тесто и не взбивал яичные белки.
Мало кто знает, что еще до того, как легендарный красный миксер появился в обычных домах, ему удалось выполнить еще несколько задач. Оказывается, Джонсон начал разработку устройства уже в 1908 году, изначально оно было придумано, чтобы экономить время. И до того, как его получили домохозяйки, миксер порадовал военно-морские силы США, помогая беречь время за счет приготовления еды для больших масс. Таким образом, рождение и история современного короля кухни на самом деле еще глубже и значимее.
Больше, чем просто взбивать и замешивать
Как это и бывает с легендами, с 1936 года, когда миксер приобрел свой культовый вид, он по большому счету не изменился. Но, конечно, со временем добавлялись новые цвета, модели, отделка, дополнения. Если говорить о последних, то дополнительные аксессуары действительно могут превратить устройство – сюрприз! – например, в соковыжималку, кухонный комбайн, зерновую мельницу, мясорубку, пресс для пасты или даже в обожаемую детьми мороженицу. Но выбор дополнительных аксессуаров этим не ограничивается, что означает одно – лишь в немногих домах действительно используется весь потенциал этого устройства. Поскольку сам миксер со временем стал одним из популярных свадебных подарков, аксессуары, безусловно, являются во всех отношениях чудесными и практичными вещами, которые можно снова и снова просить дарить друзей и знакомых.
Не обязательно красного цвета
Хотя мы знаем KitchenAid главным образом именно классического красного цвета, на самом деле ассортимент цветов сейчас бесконечно широк, поэтому для каждой кухни без труда можно подобрать свой. Так, цветом этого года был назван совершенно чудный и теплый медовый цвет honey. Цветов, из которых можно выбрать свой любимый, более 30, и отдельный пункт обсуждения также еще и отделка – выбрать матовую, глянцевую или металлическую? Выбор еще более усложняется тем, что создавая дизайн дома, сегодня все больше исходят из того, что предметы не обязательно должны быть одного тона. KitchenAid позволяет играть с цветами и отделками, комбинировать и таким образом добавлять кухне индивидуальности. Кроме того, через некоторое время всегда можно будет снова поиграть в дизайнера и придать своему миксеру (а значит, и всей кухне!) свежий вид – например, с помощью новой чаши.
Чтобы кухонные принадлежности сочетались между собой
Конечно, особенно эффектный результат получается, если кухонная техника складывается в единый ансамбль. И KitchenAid – хороший выбор именно потому, что ассортимент продукции не ограничивается лишь миксерами, есть и другие кухонные приборы, оформленные в том же дизайне. Например, блендеры, которые являются одними из самых мощных в своем классе, а также тостеры, чайники, кофемашины, кухонные комбайны и погружные блендеры. Кстати, будущей осенью можно ожидать появления также беспроводной серии. Это означает, что появятся новые поступления, которые пополнят этот замечательный ансамбль, и их будет все больше. Если вы не можете собрать сразу весь ансамбль самостоятельно, то опять же очень хорошая идея, как со временем создать коллекцию своей мечты – добавить их в свой список пожеланий подарков. Или еще лучше: почему не попросить в подарок сразу подарочную карту KitchenAid. Кстати, последняя – отличная идея и для подарка другу, давно мечтающему о KitchenAid, но еще не сделавшему последний решительный шаг к этому. Так для того, кому вы будете дарить подарок, сохранится момент удивления, в то же время вам не нужно будет бояться промахнуться с выбором цвета или отделки.
Объединяет устройства KitchenAid и делает их хорошими практичными подарками также их многофункциональность. Например, не нужно бояться, что блендер на кухне справится только с приготовлением смузи. Напротив, он успешно приготовит и супы, тесто и песто. То же самое и с кухонным комбайном, который взбивает, шинкует, измельчает, пюрирует, замешивает, смешивает и нарезает на ломтики. Так что не имеет значения, нужно ли замесить тесто для пиццы или нарезать огурец – можно быть уверенным, что комбайн не подведет.
Венец каждой кухни
Зачастую больше внимания в дизайне кухни привлекает не мебель или рабочая поверхность, как могло бы показаться изначально, а именно вневременная и стильная техника KitchenAid. Не зря в 1997 году Музей современного искусства Сан-Франциско выбрал настольный миксер KitchenAid иконой американского дизайна.
И за красивым дизайном кроется качественное содержание, так что в случае с KitchenAid не стоит бояться купить кота в мешке. Напротив, все последние сто лет эта техника была известна именно прежде всего своей продуктивностью, качеством и долговечностью. Вот еще один хороший совет, как проконтролировать качество и надежность устройств. Для этого ознакомьтесь с условиями гарантии производителя – если он уверен в эффективности своей продукции, то не боится предоставлять соответствующую гарантию. Гарантия на технику KitchenAid превышает средний срок и варьируется в зависимости товара даже до десяти лет. Также, покупая блендер Artisan, вы получаете 30-дневное право на возврат, и можно получить обратно все деньги. Кстати говоря, миксеры KitchenAid до сих пор производятся там, где началась их история успеха, – в Америке.
P.S. Прямо сейчас KitchenAid проводит также отличную весеннюю кампанию. Ознакомьтесь с интересными льготными предложениями на сайте.