18-летний российский футболист скончался во время матча. Вероятно, из-за аневризмы сосудов головного мозг

”Трагедия во время футбольного матча произошла сегодня на стадионе ”Торпедо”.

Приносим соболезнования родным и близким”, — говорится в заявлении Орехово-Зуевского городского округа в инстаграме.

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