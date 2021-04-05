05.04.2021, 14:51
18-летний российский футболист скончался во время матча(2)
Foto: Anni Õnneleid
Футболист молодежной команды ”Знамя Труда” Никита Сидоров умер во время матча 4 апреля, сообщает Sports.ru.
Олимп-ПФЛ выразила глубокие соболезнования родным и близким 18-летнего игрока.
”Трагедия во время футбольного матча произошла сегодня на стадионе ”Торпедо”.
Футболисту молодежной команды ”Знамя Труда” стало плохо. Он умер практически мгновенно, не успев дождаться помощи медиков.
Предварительный диагноз — аневризма сосудов головного мозга.
Приносим соболезнования родным и близким”, — говорится в заявлении Орехово-Зуевского городского округа в инстаграме.
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