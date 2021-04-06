Сколько доз вакцины прибыло в Евросоюз и на каком месте в графике их распределения находится Эстония?
К использованию в Евросоюзе сейчас одобрены четыре вакцины: Pfizer/BioNTech и Moderna на базе мРНК, AstraZeneca/Oxford и однократно вводимая Johnson & Johnson.
Однако Евросоюз продолжают резко критиковать за слишком медленную программу вакцинации и подчёркивают, что нужно было создать все условия для расширения производства вакцин ещё до того, как они были одобрены.
В то время как в странах ЕС в среднем одну дозу вакцины получило примерно 11% населения, то в Великобритании уже 45% населения, а в США однократно ввели вакцину как минимум 30% жителей страны.
Как происходила закупка вакцин?
Европейская комиссия согласилась заключить договоры об авансовых закупках с разработчиками вакцин в рамках стратегии вакцинации, введённой в июне 2020 года.
Идея этих соглашений заключалась в компенсации начальных капиталовложений производителей вакцин в обмен на определённое количество доз.
Договоры были подписаны после переговоров с поставщиками вакцин при участии всех стран-членов Руководящего комитета.
Посредством каналов финансирования при чрезвычайных ситуациях ЕС инвестировал в данную программу 2,7 миллиарда евро и сосредоточился на создании разнообразного комплекса вакцин.
Критики говорят, что последующие задержки в производстве и поставках частично связаны с этими договорами, ведь в них должны были быть предусмотрены штрафы на случай, если компании не смогут произвести согласованного количества доз до одобрения вакцины.
”Если вы являетесь представителем профессионально управляемой компании и заключаете контракт на несколько сотен миллионов доз, а другая участвующая в соглашении сторона имеет право расторгнуть этот контракт в самую последнюю секунду, и эта самая последняя секунда означает одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам [EMA], то вы определённо не будете делать всё возможное, чтобы для выполнения своих обязательств немедленно приступить к производству. А что вы точно будете делать, так это ждать до этой последней секунды, а затем, как только EMA даст добро, серьёзно займётесь производством”, — говорит Густав Эртцен, преподаватель немецкого Университета Лейфана.
Как распределяют вакцину?
Еврокомиссия отмечает, что распределение доз вакцины основывается на данных о населении каждого государства-члена.
После заключения контракта с фармацевтической компанией страны должны были принять решение о том, выкупать ли полный объём выделенных доз каждой вакцины. Если они этого не сделали, дозы были перераспределены между государствами-членами ЕС.
Официальные лица говорят, что некоторые государства-члены решили не использовать наиболее сложные в обращении мРНК-вакцины, которые необходимо хранить при самых низких температурах.
Канцлер Австрии заявил, что выборка ключевых групп населения является несправедливой, однако, согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, большинство европейских стран получили достаточное количество доз для полной вакцинации 10% своего населения.
Графики поставок вакцин определяются в индивидуальном порядке между государствами-членами ЕС и фармацевтическими компаниями. Представитель ЕС сказал, что Комиссия ”внимательно следит за этими графиками”.
В некоторых странах вакцины поставляют в определённую точку, откуда затем идёт распределение по объектам, в других странах предпочитают, чтобы вакцины поставляли непосредственно в места вакцинации граждан.
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