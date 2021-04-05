05.04.2021, 15:30
Опасна ли AstraZeneca для молодых? Кийк: сейчас рекомендуем вакцинировать пожилых
Foto: Andres Putting
Сначала глава научного совета Ирья Лутсар сказала, что нежелательно прививать людей младше 60 лет вакциной AstraZeneca из-за опасности возникновения тромбоза. Однако Министерство социальных дел утверждает, что AstraZeneca не противопоказана людям младше 60 лет. кто прав?
Министр здоровья и труда Танель Кийк подтвердил слова Ирьи Лутсар. По его словам, экспертная комиссия по иммунопрофилактике рекомендовала в ближайшие недели сосредоточиться на вакцинации AstraZeneca, в первую очередь, людей 60 лет и старше, так как у них выше риск попасть в больницу при заражении коронавирусом. Таким образом, их вакцинация поможет сократить нагрузку больниц.
"Второй аргумент заключается в том, что Европейский лекарственный департамент сделал первоначальную оценку и исследовал различные проблемы со здоровьем после вакцинации AstraZeneca, и более серьезные побочные действия наблюдались, в основном, у людей более молодого возраста", — добавил Кийк.