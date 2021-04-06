Таллинн — еще не вся Эстония. Мнение по итогам не самой удачной вакцинации в Тондираба и Сыле

Таллинн — это еще не вся Эстония. На выходных новостные порталы пестрели заголовками наподобие ”Вакцинация провалилась”. Оказалось, что за этими заголовками стояли, прежде всего, два пункта вакцинации в Таллинне и скепсис некоторой части таллинских пенсионеров в отношении препарата AstraZeneca (к тому же, не все так плохо — львиная доля выделенных вакцин израсходована).

Это, конечно, частично последствие деятельности тех, кто постоянно говорит о сверхсвойствах ”Спутника V” вместо четкого призыва прививаться тем, что есть здесь и сейчас, и одобрено экспертами Европейского Союза.

Ну а как с остальной Эстонией? Там что, люди не живут, вакцинации не было и вирус не распространяется? На самом деле, во многих местах на выходных истратили почти все выделенные на кампанию вакцины и интерес велик. Уж слишком часто вижу региональное безразличие в нашем медийном пространстве, это несправедливо.

Если в остальной Эстонии готовность выше, то не следует ли выделить уездам, городам Тарту, Пярну, Вильянди и Хаапсалу больше вакцин, чтобы хотя бы там быстро улучшить ситуацию? Повсюду подчеркивается, что никакого принуждения к вакцинированию даже близко не будет. Если так, то нужно или суметь переубедить, или посылать в те места, где наблюдается повышенный спрос.



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