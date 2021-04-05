Нарва приглашает принять участие в городском хакатоне Garage48 Narva
Мэр Нарвы Катри Райк надеется, что хакатон не только найдет новые умные решения, но и предложит горожанам лучшую возможность участвовать в развитии своего города: ”Нарвитяне сами говорят в исследованиях, что они не привлечены к планам развития города, а Garage 48 — это один очень хороший способ привлечения и участия жителей города. Городской хакатон — это простая и практичная возможность сделать так, чтобы ваш голос был услышан, сделать город лучше и самому узнать что-то новое. Я приглашаю всех жителей Нарвы и друзей Нарвы присоединиться и поделиться своими идеями и умениями”.
Городской хакатон ”Garage48 Narva” состоится 14-16 мая 2021 года как гибридное мероприятие — и участники, и наставники могут присоединиться виртуально, и с ограниченным количеством участников в OBJEKT на месте. При необходимости все мероприятие пройдёт виртуально. К участию приглашаются все желающие — от молодых до пенсионеров, от учеников и студентов до специалистов своей сферы.
Цель городского хакатона ”Garage48 Narva” — решение проблем условий жизни в Нарве путем создания прототипов сервисов и продуктов, инициатив, общественных мероприятий, новых организаций, бизнес-идей, систем и концепций с помощью командной работы, наставничества, сотрудничества и совместной разработки идей. Результатом городского хакатона станет более неравнодушное сообщество, более ориентированная на людей жизненная среда и, в целом, более экологически чистые и предприимчивые Нарва и Ида-Вирумаа.
В рамках хакатона ожидаются идеи в четырех основных областях: городское пространство, сообщество, зеленый город, предпринимательство. Вы можете подать заявку на участие до 10 мая в э-среде Eventornado в одиночку или с командой, с идеей или без нее. 22 и 29 апреля состоятся виртуальные предварительные мероприятия, на которых менторы представят тематические направления, а также проведут мастер-класс по созданию идей. Предварительные мероприятия и хакатон будут проходить на эстонском, русском и английском языках. Также будет обеспечен доступ для участников с ограниченными возможностями.
Призовой фонд составляет 7000 евро и продолжает расти! Лучшие команды получат денежные призы для реализации своей идеи, в дополнение — помощь наставников, а также прямой доступ к инкубационным и акселерационным программам после хакатона.
ТЕМЫ ХАКАТОНА:
Городское пространство — награда 2000 € (Посольство Федеративной Республики Германия)
•Что мы могли бы сделать, чтобы полностью реализовать потенциал Кренгольмского района?
• Как сделать дворы и площадки более красивыми и комфортными для людей?
• Как создать захватывающее, устойчивое и привлекательное городское пространство?
Сообщество — награда 2000 € (Посольство Швеции)
•Как обеспечить равные возможности для всех жителей? Как объединить разные социальные группы?
• Как приблизить социальные услуги к населению и сделать их легко доступными?
•Как вовлечь одиноких пожилых людей в сообщество? Как обеспечить лучший доступ для людей с ограниченными возможностями к услугам и общественной деятельности?
Зеленый город — приз 3000 € (Европейская комиссия)
• Каковы решения энергетических проблем Ида-Вирумаа в связи со ”справедливым переходом”?
• Как облегчить квартирным товариществам получение субсидий на ремонт?
• Как улучшить управление отходами и сортировку?
• Что можно сделать для достижения климатической нейтральности в производстве энергии, транспорте и других секторах?
Предпринимательство
• Как использовать потенциал Нарвы и найти новые возможности для молодежи и безработных?
• Как привлечь больше туристов в Нарву? Каким будет следующий большой туристический аттракцион в Нарве?
Все идеи приветствуются! Если у вас есть идея, которая НЕ упоминалась ранее, то это ваш шанс поднять эту тему.
ПРОГРАММА
1 апреля — 10 мая: Регистрация, подача идей и формирования команд.
22 апреля, 16.00-20.00: Предварительное мероприятие по темам СООБЩЕСТВО И ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАНСТВО.
29 апреля, 16.00-20.00: Предварительное мероприятие по темам ЗЕЛЁНЫЙ ГОРОД И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО.
10 мая: крайний срок подачи идей и формирования команд
14-16 мая: городской хакатон ”Garage48 Narva”
Если у вас возникнут дополнительные вопросы, то пишите на э-мейл siim@garage48.org
Проведение городского хакатона ”Garage48 Narva” поддерживается городом Нарва, Startup Estonia, OBJEKT, British Council, Европейской комиссией, посольством Федеративной Республики Германии в Эстонии, Министерством финансов, посольством Швеции в Эстонии, Eventornado и Garage48.