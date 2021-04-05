Нарва приглашает принять участие в городском хакатоне Garage48 Narva

Мэр Нарвы Катри Райк надеется, что хакатон не только найдет новые умные решения, но и предложит горожанам лучшую возможность участвовать в развитии своего города: ”Нарвитяне сами говорят в исследованиях, что они не привлечены к планам развития города, а Garage 48 — это один очень хороший способ привлечения и участия жителей города. Городской хакатон — это простая и практичная возможность сделать так, чтобы ваш голос был услышан, сделать город лучше и самому узнать что-то новое. Я приглашаю всех жителей Нарвы и друзей Нарвы присоединиться и поделиться своими идеями и умениями”.

Городской хакатон ”Garage48 Narva” состоится 14-16 мая 2021 года как гибридное мероприятие — и участники, и наставники могут присоединиться виртуально, и с ограниченным количеством участников в OBJEKT на месте. При необходимости все мероприятие пройдёт виртуально. К участию приглашаются все желающие — от молодых до пенсионеров, от учеников и студентов до специалистов своей сферы.

Цель городского хакатона ”Garage48 Narva” — решение проблем условий жизни в Нарве путем создания прототипов сервисов и продуктов, инициатив, общественных мероприятий, новых организаций, бизнес-идей, систем и концепций с помощью командной работы, наставничества, сотрудничества и совместной разработки идей. Результатом городского хакатона станет более неравнодушное сообщество, более ориентированная на людей жизненная среда и, в целом, более экологически чистые и предприимчивые Нарва и Ида-Вирумаа.