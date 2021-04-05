ПРОГНОЗ | Как вакцина от коронавируса может повлиять на человека в зависимости от его пола, возраста и прочих обстоятельств

Каких побочных эффектов после вакцинации можете ожидать именно вы, пробуют предсказать, основываясь на научных данных, авторы этой статьи.

Поскольку проводится всё больше и больше исследований — и некоторые из них можно интерпретировать по-разному, — информация в этой статье, конечно, может показаться спорной. Однако в ней обобщено всё то, что в настоящее время известно по данной теме.