Здоровье
05.04.2021, 16:09

ПРОГНОЗ | Как вакцина от коронавируса может повлиять на человека в зависимости от его пола, возраста и прочих обстоятельств

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(Foto: Pixabay /
(Foto: Pixabay /
После вакцинации от коронавируса могут возникнуть различные проблемы со здоровьем. Зависят они, среди прочего, от пола, возраста, состояния здоровья человека и конкретной введённой вакцины.
Каких побочных эффектов можете ожидать именно вы, пробует предсказать портал BusinessInsider, основываясь на уже известных историях болезни.

Каких побочных эффектов после вакцинации можете ожидать именно вы, пробуют предсказать, основываясь на научных данных, авторы этой статьи.

Поскольку проводится всё больше и больше исследований — и некоторые из них можно интерпретировать по-разному, — информация в этой статье, конечно, может показаться спорной. Однако в ней обобщено всё то, что в настоящее время известно по данной теме.

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