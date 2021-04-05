05.04.2021, 16:09
ПРОГНОЗ | Как вакцина от коронавируса может повлиять на человека в зависимости от его пола, возраста и прочих обстоятельств(60)
После вакцинации от коронавируса могут возникнуть различные проблемы со здоровьем. Зависят они, среди прочего, от пола, возраста, состояния здоровья человека и конкретной введённой вакцины.
Каких побочных эффектов можете ожидать именно вы, пробует предсказать портал BusinessInsider, основываясь на уже известных историях болезни.
Каких побочных эффектов можете ожидать именно вы, пробует предсказать портал BusinessInsider, основываясь на уже известных историях болезни.