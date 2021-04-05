ВИДЕО | "Самовольные решения недопустимы". Урмас Суле осудил решение вакцинировать от COVID-19 молодых людей

По словам Урмаса Суле, в больницах еще никогда не было так много пациентов с коронавирусом. На выходных часть из них перевезли из Таллинна в Тарту. Всего с марта в Тарту были отправлены 44 пациента.

Тем не менее Суле отметил, что на этой неделе число пациентов в больницах может начать стабилизироваться, так как сокращается число новых случаев в сутки.

Почему же число людей в больнице не сокращается в след за числом новых случаев заражения? по словам Суле, люди попадают в больницу не сразу после заражения, а когда проходит некоторое время. Поэтому сейчас в больницах та фаза, которая была около двух недель назад с общим уровнем заражения.

Половина госпитализированных проводят в больнице более 8 дней, дольше 30 дней — лишь 2%. Вероятность того, что пожилые мужчины с COVID-19 не выйдут из больницы здоровыми, на 40% выше, чем у женщин старше 80 лет.

Райн Лаане рассказал, что за последние пару месяцев в Эстонии было введено более 300 000 доз вакцины от коронавируса. Во время массовой вакцинации населения на выходных не пропала ни одна доза, зато из ампул с 10 дозами удавалось получить 11 и 12.

Он отметил, что на выходных некоторые медицинские учреждения в Таллинне позволили привиться людям младше 60 лет. Лаане назвал такие действия "самовольными" и "недопустимыми", так как в приоритете вакцинация пожилых людей, у кого болезнь протекает сложнее, чем у молодежи. На выходных треть доз вакцин была вколота людям младше 60 лет.

По словам Лаане, Эстония отстает по темпам вакцинации пожилого населения. Например, в Северных странах уже вакцинированы 90-95% людей старше 80 лет.

Завтра Эстония получит 26 000 доз вакцины Pfizer, и на этой неделе больше поставок не будет. Так как часть партии придется отложить для тех, кому понадобится вторая доза, то на неделе удастся вакцинировать первой дозой 19 000 человек.