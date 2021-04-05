05.04.2021, 12:30
При пожаре в Ида-Вирумаа погибли два человека
дополнено
Foto: Argo Ingver
Сегодня утром в Ида-Вирумаа в деревне Вайвина волости Тойла горел двухэтажный деревянный жилой дом, где нашли двух погибших, сообщил Delfi Спасательный департамент.
5 апреля утром в 6:51 в Центр тревоги сообщили о пожаре в волости Тойла в деревне Вайвина. Возгорание обнаружил сосед, который, к сожалению, по телефону с хозяевами связаться не смог, хотя автомобили стояли во дворе. По прибытии спасателей дом горел открытым пламенем, крыша уже обвалилась, двери и окна разрушились в результате возгорания.
В ходе работ по тушению спасатели нашли погибшего. Несколько часов спустя нашли также второе тело. Причина возникновения пожара выясняется, и полиция продолжает расследование.
В этом году в пожарах погибло уже 12 человек.