При пожаре в Ида-Вирумаа погибли два человека

5 апреля утром в 6:51 в Центр тревоги сообщили о пожаре в волости Тойла в деревне Вайвина. Возгорание обнаружил сосед, который, к сожалению, по телефону с хозяевами связаться не смог, хотя автомобили стояли во дворе. По прибытии спасателей дом горел открытым пламенем, крыша уже обвалилась, двери и окна разрушились в результате возгорания.