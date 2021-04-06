Пандемия подрывает психическое здоровье европейской молодежи

В брюссельской больнице ”Эразм” количество запросов на консультацию с сентября увеличилось втрое. Очередь на приём, которого можно прождать до трех месяцев, стабилизировалась и составляет около 30 человек. Самую многочисленную группу составляют юноши и девушки, которые жалуются на чувство тревоги, потерю ориентации, тоску. По словам детского психиатра Мари Деляе, бывают и более серьёзные патологии:

”У второй группы — большие проблемы с расстройством пищеварения, типа анорексии. У нас есть молодые люди, которые похудели на 20 кг, и чьи родители этого не осознали. Третья группа — это более серьёзная депрессия или даже психоз, с манией преследования и с присутствием некоторой паранойи".

Чтобы оказывать помощь этому увеличившемуся контингенту, больница ”Эразм” изменила свои методы работы. Госпитализации стали короче, но интенсивнее.

Уже два года 17-летний Артюр находится под врачебным наблюдением как страдающий синдромом дефицита внимания. Он испытал облегчение, когда из-за карантина его школу закрыли, потому что ходить на уроки по утрам ему было невыносимо:

”Я ставлю будильник, чтобы он звонил второй раз через 10 минут, но через 10 минут я опять впадаю в дрёму. И так несколько раз, пока в конце концов не проснусь. Ещё сложнее вставать, собираться, заходить в класс и думать, что мне придётся просидеть там 3 часа. Я сижу на скамье и просто жду. Это всё, что я там делаю. Когда я в школе, я жду конца уроков и возможности делать то, что я хочу. Если кто-то из друзей скажет мне "давай прогуляем", я отвечу "давай прогуляем", потому что я не люблю ходить в школу".

Растущее чувство вины и вся обстановка локдауна угнетающе действует на Артюра:

"У меня нет мотивации делать то, что я делал раньше. Когда мне приходится это делать, у меня ухудшается настроение. Я ворчу, становлюсь раздражительнее, вот и всё".