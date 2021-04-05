Лихулаский стрелок в суде: все было вызвано случаем и моими неправильными решениями

"Я сказал бы, что события, которые произошли 10 месяцев назад были очень трагические. Чем они были вызваны? В большой степени, случаем и моими неправильными решениями", — заявил Таррасте в суде.

"Конечно же, я ни коим образом не хочу оправдать свои действия, но попробовать объяснить как суду, так и другим и в большой степени самому себе, почему эти события вообще могли произойти. Честно говоря… смотря эти видео и допросы здесь в суде… эээ… чувствую, что мне здесь в качестве обвиняемого находиться намного легче, чем пострадавшим. Я искренне раскаиваюсь в том, что произошло", — добавил он.

Согласно оценке экспертов, Таррасте психически здоров. Судебная экспертиза постановила, что во время устроенной им стрельбы он был в состоянии осознавать свои действия.

Таррасте предъявлено обвинение в совершенном крайне опасным способом убийстве и незаконном обороте боеприпасов. Если его признают виновным, то он может получить тюремный срок до 80 лет или даже пожизненное заключение.

Что произошло 6 июня 2020 года



Согласно обвинению, вечером 6 июня 32-летний Микк в состоянии алкогольного опьянения вез в своем легковом автомобиле огнестрельное оружие, нарушая закон об оружии, и устроил аварию на автозаправке недалеко от Лихула. Затем он скрылся с места происшествия и с целью сокрытия совершенных нарушений выстрелил в последовавшего за ним мотоциклиста и два легковых автомобиля, в которых в общей сложности находилось девять человек. В результате мотоциклист скончался, остальные люди не пострадали.

После этого обвиняемый пошел пешком по шоссе Тууди-Раудтеэ к своему хутору и несколько раз выстрели в сторону ”Жигули”, ехавшего по дороге навстречу. Мужчина, сидевший за рулем автомобиля, пострадал. Двое находившихся на заднем сиденье детей получили опасные для жизни повреждения. Женщина, сидевшая на пассажирском сиденье, скончалась. Обвиняемый продолжал стрелять в сторону прибывшей на место скорой, остановившегося к тому моменту ”Жигули” и приехавших родственников пострадавших, а также полиции.