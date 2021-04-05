В Хааберсти пенсионеры получат бесплатные маски

По словам заместителя старейшины Хааберсти Олега Сильянова, маски распределяют как среди пожилых, получающих пенсию по старости, так и среди пенсионеров по нетрудоспособности, чьё место жительства по данным регистра народонаселения находится в районе Хааберсти. ”Каждому нуждающемуся будет бесплатно выдана одна пачка масок (в пачке 50 штук). Маски можно получить в управе (Эхитаяте теэ, 109a/1) с понедельника по пятницу в рабочее время. Маски выдают до 30 апреля включительно”, — сказал Сильянов и заверил, что масок хватит всем нуждающимся. С собой нужно иметь пенсионное удостоверение.

Помимо этого управа проводила в марте нацеленную на предотвращение распространения коронавирусной инфекции информационную компанию в тех многоквартирных домах, где наблюдался высокий уровень инфицирования (насчитывалось по меньшей мере пять случаев заболевания). ”Жильцам этих домов выдавалось по одной пачке масок (в пачке 10 штук) на квартиру — маски жители получили в свои почтовые ящики. В марте по домам было распределено 48 500 масок. Помимо масок, товарищество дома, где наблюдался высокий уровень инфицирования, получило пять литров дезинфицирующего чистящего средства на подъезд дома”, — рассказал Сильянов и добавил, что в апреле акция продолжится.

Помимо этого в марте управа распределяла медицинские маски среди многодетных семей и малообеспеченных родителей, воспитывающих детей в одиночку. Этой целевой группе было выдано 30 000 масок.