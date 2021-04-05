Сергей Поддубный: Испанские дети знают больше нас!

Этого не было вообще потому, что в детстве я играл исключительно во дворах на маленьких полях 10 на 4 метра. Когда я пошел в ДЮСШ, то зимой в зале я себя чувствовал, как рыба в воде. Зал всегда был моим домом.

Это разные виды спорта. Прежде всего совершенно другая нагрузка, по-другому включаются мышцы. Наряду с этим есть другие компоненты. В контексте тактического построения мы больше похожи на баскетбол, а не на футбол. Недавно наблюдал за игрой детей на большом поле и поймал себя на мысли, что левый защитник за игру несколько раз мяча коснулся. А в зале такого не будет. Там у вас постоянное взаимодействие, постоянный контакт. Это заставляет концентрировать внимание на таком уровне, которого нет в футболе.

В университете на технической специальности было очень трудно учиться, но я это делал. Однако после окончания вуза понял, что нужно сосредоточиться на футболе. Хотя, зимой я играл в футзал за МФК «Ровно» и у меня многое получалось на паркете. Вместе с этим летом я выступал на большом поле во Львовском областном чемпионате, который был очень сильным. Но судьба распорядилась так, что в 2001 году нам на старте футзального сезона выпало трижды сыграть с львовской «Энергией». В тех матчах я забил 15 голов. Меня, конечно, заметили и пригласили в этот клуб.

Легендарный волынский футзалист Сергей Поддубный большую часть карьеры провел во Львове и Ровно, более 15 лет выступая в Экстра-лиге. Однако с 2019-го он присоединился к молодому луцкому коллективу, поскольку с юности мечтал, что рано или поздно в областном центре появится профессиональная команда. В первый же год она достигла успеха, выиграв чемпионат Волыни, а несколько дней назад «крестоносцы» защитили свой титул, одолев в бескомпромиссной борьбе мощный МФК «Хорив».

Мне больше нравится современный. Я помню, что в те времена мы ничего не могли противопоставить топам. У нас не было никаких шансов, они имели сильных игроков и это все решало. Мы потратили несколько лет, чтобы подняться на их уровень. Однако сегодня существует немало тактических приемов, с помощью которых можно попытаться обыграть более сильного соперника.

Как вы совершенствовались именно как футзалист? Как учились?

-Я записывал матчи топовых сборных и занимался анализом игр. По-настоящему мы задумались над тем, что подход нужно менять, после встречи с «Бенфикой» в Кубке УЕФА. За них выступал Рикардиньо и демонстрировал шоу. Но футзал, который показала их команда, был просто космическим. Они «отвозили» нас так, что мы, наконец, поняли и начали анализировать. Затем, будучи тренером, в 2013 году я поехал на обучающий семинар в Испанию, где курс читал Венансио Лопес - главный тренер их сборной. Я тогда понял, что даже их дети знают больше нас. Это стало откровением, главным толчком для развития, и я начал более эффективно внедрять свои идеи. Это принесло результат, поскольку мы тогда заняли второе место на хорошем турнире в Кувейте и получили 50 000 долларов за это.

Вы рассказывали, что покинули львовскую «Энергию» из-за финансовых трудностей. Почему вы провели лишь один сезон в ивано-франковском «Урагане»?