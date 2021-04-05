Сергей Поддубный: Испанские дети знают больше нас!
Легендарный волынский футзалист Сергей Поддубный большую часть карьеры провел во Львове и Ровно, более 15 лет выступая в Экстра-лиге. Однако с 2019-го он присоединился к молодому луцкому коллективу, поскольку с юности мечтал, что рано или поздно в областном центре появится профессиональная команда. В первый же год она достигла успеха, выиграв чемпионат Волыни, а несколько дней назад «крестоносцы» защитили свой титул, одолев в бескомпромиссной борьбе мощный МФК «Хорив».
До какого возраста вы занимались большим футболом и как очутились в футзале?
В университете на технической специальности было очень трудно учиться, но я это делал. Однако после окончания вуза понял, что нужно сосредоточиться на футболе. Хотя, зимой я играл в футзал за МФК «Ровно» и у меня многое получалось на паркете. Вместе с этим летом я выступал на большом поле во Львовском областном чемпионате, который был очень сильным. Но судьба распорядилась так, что в 2001 году нам на старте футзального сезона выпало трижды сыграть с львовской «Энергией». В тех матчах я забил 15 голов. Меня, конечно, заметили и пригласили в этот клуб.
Какие главные отличия вы увидели между футзалом и футболом?
Это разные виды спорта. Прежде всего совершенно другая нагрузка, по-другому включаются мышцы. Наряду с этим есть другие компоненты. В контексте тактического построения мы больше похожи на баскетбол, а не на футбол. Недавно наблюдал за игрой детей на большом поле и поймал себя на мысли, что левый защитник за игру несколько раз мяча коснулся. А в зале такого не будет. Там у вас постоянное взаимодействие, постоянный контакт. Это заставляет концентрировать внимание на таком уровне, которого нет в футболе.
Насколько трудно проходил ваш период адаптации от футбола к футзалу?
Этого не было вообще потому, что в детстве я играл исключительно во дворах на маленьких полях 10 на 4 метра. Когда я пошел в ДЮСШ, то зимой в зале я себя чувствовал, как рыба в воде. Зал всегда был моим домом.
Какой футзал вам больше по душе: олдскульный, основанный на индивидуальном мастерстве или современный, командный?
Мне больше нравится современный. Я помню, что в те времена мы ничего не могли противопоставить топам. У нас не было никаких шансов, они имели сильных игроков и это все решало. Мы потратили несколько лет, чтобы подняться на их уровень. Однако сегодня существует немало тактических приемов, с помощью которых можно попытаться обыграть более сильного соперника.
Как вы совершенствовались именно как футзалист? Как учились?
-Я записывал матчи топовых сборных и занимался анализом игр. По-настоящему мы задумались над тем, что подход нужно менять, после встречи с «Бенфикой» в Кубке УЕФА. За них выступал Рикардиньо и демонстрировал шоу. Но футзал, который показала их команда, был просто космическим. Они «отвозили» нас так, что мы, наконец, поняли и начали анализировать. Затем, будучи тренером, в 2013 году я поехал на обучающий семинар в Испанию, где курс читал Венансио Лопес - главный тренер их сборной. Я тогда понял, что даже их дети знают больше нас. Это стало откровением, главным толчком для развития, и я начал более эффективно внедрять свои идеи. Это принесло результат, поскольку мы тогда заняли второе место на хорошем турнире в Кувейте и получили 50 000 долларов за это.
Вы рассказывали, что покинули львовскую «Энергию» из-за финансовых трудностей. Почему вы провели лишь один сезон в ивано-франковском «Урагане»?
Для меня тот сезон оказался неудачным, хотя на старте я забивал голы в каждом матче. Однако тогда я впервые в карьере получил травму на сборах, надорвал мышцу. Тогда была пандемия свиного гриппа, и я тоже чем-то заболел. Меня полгода преследовала стабильная температура 37,5. Было очень жестко, я думал, что все для меня закончилось в спорте, и хотел хотя бы выздороветь. Я читал, что нечто похожее было у Генриха Мхитаряна. В то же время со мной на контакт вышел Владимир Валявко со своей идеей переноса «Кардинала» из Львова в Ровно. Я согласился быть помощником тренера, и меня выкупили за 10 000 долларов из «Урагана». В итоге я решил попробовать восстановиться и набрать форму. Потихоньку начал снова играть. А дальше были предложение из Венгрии, выступление в Беларуси, но я всегда хотел сделать свой клуб в родном городе Луцке и мечтал видеть эту команду в Экстра-лиге.
И мечта начала превращаться в реальность…
Долгое время не было никакой конкретики и возможности это сделать, никто не хотел вкладывать деньги, пока не появился Дмитрий Пасичник. Эта случайность не случайна! Я тогда мог поехать в Венгрию, но пообещал Дмитрию, что буду помогать в строительстве клуба и, когда устроил свои дела, начал работать на полную. Я очень доволен, у нас в «Либерти» есть все, что нужно, и мы движемся вперед, согласно плану.
Какие у вас стратегические цели?
Самая большая мечта - принять участие в Лиге чемпионов. Но главный стратегический момент - воспитывать игроков. Мы уже имеем первую победу, поскольку наш Владислав Сизик - член национальной юношеской сборной.
И несколько экспресс-вопросов. Самый сильный игрок, против которого вы выходили на паркет?
Рикардиньо.
Наиболее титулованная команда, с которой вы играли?
Наверное, «Динамо» Москва.
Кого бы взяли в футзальную команду: Роналдинью, Криштиану или Зидана?
Два дня назад смотрел видео, как Зидан играл в футзал. Он мне нравится, его стиль мышления. Культура паса, техника. Я взял бы Зидана.
Стал бы Месси лучшим в мире, если бы играл в футзал?
Думаю, что нет (улыбается).
Чтобы вы выбрали, кроме футбола и футзала?
Баскетбол и теннис.
И напоследок: превзойдёт ли Поддубный-младший своего отца?
Хотелось бы. Но главное, чтобы он был здоровым.