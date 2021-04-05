Barbora запустила службу доставки на дом в Тарту и его окрестностях

По словам исполнительного директора Barbora Кирке Пентикяйнен, подготовка к разработке ИТ-систем и набор сотрудников начались еще в начале года, а с понедельника компания готова запустить в Тарту службу доставки на дом.

”В течение прошлого года покупка в интернете продуктов питания и базовых товаров для дома демонстрировала значительную тенденцию к росту, причем последний скачок произошел в начале этого марта — с вступлением в силу новых ограничений, — сказала Пентикяйнен. — Расширение службы доставки на дом на Тарту на порядок увеличит объемы продаж Barbora, поскольку по численности населения Тарту — второй по величине город Эстонии”.

По словам Пентикяйнен, Barbora поставила перед собой цель поддерживать возможности доставки на нынешнем высоком уровне, что дает возможность выбрать время доставки заказа не позднее, чем на следующий день. ”Мы обслуживаем клиентов ежедневно с 8:00 до 21:00 и предлагаем самые короткие сроки доставки — буквально за час”, — добавила Кирке Пентикяйнен.

”В течение первого месяца после запуска новой услуги для жителей Тарту и окрестностей мы предлагаем бесплатную доставку для всех заказов, цена которых превышает минимальный уровень в 20 евро. Мы также планируем различные специальные кампании”, — добавила она.

В службе доставки на дом Barbora.ee минимальная цена корзины покупок составляет 20 евро. Стоимость комплектации составляет 39 центов, причем покупатель может выбрать, будет товар упакован в бумажные или полиэтиленовые пакеты. Все доставки Barbora осуществляются бесконтактным образом — покупки доставляют до дверей покупателя и в многоэтажных домах, но передают бесконтактно.

Согласно прошлогоднему опросу, более четверти жителей Таллинна и его окрестностей регулярно заказывают продукты питания и товары для дома в интернет-магазинах, причем почти 15% респондентов делают это раз в неделю или чаще. Наиболее часто покупаемыми товарами являются продукты повседневного спроса: рейтинг продаж возглавляют бананы, молоко, морковь, картофель и сметана.