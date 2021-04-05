Любовь Соболь начали судить по "квартирному делу"

Суд начался с конфликта. Соболь принесла в зал заседания камеру и собралась снимать происходящее. "Это мое право по Конституции иметь гласное и открытое судебное разбирательство", - сказала она.

Судья Инна Шилободина ответила, что не дает Соболь разрешение на съемку и потребовала выключить камеру. Соболь отказалась. Судья сделала ей замечание, но несмотря на это перепалка продолжилась. Соболь сказала, что Конституцию "нельзя обнулять" и засовывать под сукно – она потребовала мотивировать решение о запрете съемке. Шилободина еще раз сделала замечание. Пристав предупредил Соболь, что если она не выключит камеру, ее удалят из зала в течение двух минут. После этого объявили перерыв.