В Ласнамяэ начинается ремонт улицы Выйдуйооксу. Меняется организация дорожного движения

Дорожное движение на ремонтируемом участке будет временно изменено, но местным жителям будет обеспечен доступ к их домам. Участников дорожного движения просят соблюдать указания временных знаков организации дорожного движения.

Цель заказанных Департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства работ — создать более безопасные и удобные возможности для передвижения пешеходов и велосипедистов, построить недостающие тротуары и реконструировать имеющуюся проезжую часть. Также планируется скорректировать организацию дорожного движения и привести в порядок озеленение.

”Улица Выйдуйооксу долго ждала капитального ремонта, — сказал старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет. — Этот район сильно изменился за последние годы и продолжает развиваться — строятся новые дома, растет число жителей. Также растет и потребность построить удобную и безопасную сеть внутриквартальных дорог. Сейчас на этой улице вообще отсутствуют предназначенные для пешеходов тротуары. Поэтому будет реконструирована не только проезжая часть, также будут построены тротуары с безопасными переходами, освещением и городской мебелью. По обочинам улицы сохранятся зеленые коридоры. Для жителей улицы Лийкури, воспитанников футбольного клуба FC Ajax и учеников Школы механики будут созданы новые возможности для передвижения по району Курепыллу. Новая трасса позволит безопасно и удобно попасть через Певческое поле к Таллиннскому заливу как на велосипеде, так и пешком”.

В ходе работ будет построена огороженная бордюрами проезжая часть длиной 780 м и шириной 5,5 м и укрытая асфальтовым покрытием. По обочинам дороги для обслуживания футбольного поля будут обустроены парковочные места для 54 автомобилей, а также трех рейсовых автобусов. Также по обеим сторонам дороги расположатся асфальтированные тротуары шириной 3-3,5 м, по сторонам которых расположатся места отдыха, оборудованные скамейками и урнами. В ходе работ вдоль улицы будет высажено 65 деревьев боярышника и почти 2000 кустов.