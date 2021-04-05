В Ласнамяэ начинается ремонт улицы Выйдуйооксу. Меняется организация дорожного движения
Дорожное движение на ремонтируемом участке будет временно изменено, но местным жителям будет обеспечен доступ к их домам. Участников дорожного движения просят соблюдать указания временных знаков организации дорожного движения.
Цель заказанных Департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства работ — создать более безопасные и удобные возможности для передвижения пешеходов и велосипедистов, построить недостающие тротуары и реконструировать имеющуюся проезжую часть. Также планируется скорректировать организацию дорожного движения и привести в порядок озеленение.
”Улица Выйдуйооксу долго ждала капитального ремонта, — сказал старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет. — Этот район сильно изменился за последние годы и продолжает развиваться — строятся новые дома, растет число жителей. Также растет и потребность построить удобную и безопасную сеть внутриквартальных дорог. Сейчас на этой улице вообще отсутствуют предназначенные для пешеходов тротуары. Поэтому будет реконструирована не только проезжая часть, также будут построены тротуары с безопасными переходами, освещением и городской мебелью. По обочинам улицы сохранятся зеленые коридоры. Для жителей улицы Лийкури, воспитанников футбольного клуба FC Ajax и учеников Школы механики будут созданы новые возможности для передвижения по району Курепыллу. Новая трасса позволит безопасно и удобно попасть через Певческое поле к Таллиннскому заливу как на велосипеде, так и пешком”.
В ходе работ будет построена огороженная бордюрами проезжая часть длиной 780 м и шириной 5,5 м и укрытая асфальтовым покрытием. По обочинам дороги для обслуживания футбольного поля будут обустроены парковочные места для 54 автомобилей, а также трех рейсовых автобусов. Также по обеим сторонам дороги расположатся асфальтированные тротуары шириной 3-3,5 м, по сторонам которых расположатся места отдыха, оборудованные скамейками и урнами. В ходе работ вдоль улицы будет высажено 65 деревьев боярышника и почти 2000 кустов.
Вдобавок к дорожно-строительным работам на улице будет построена ливневая канализация и, с помощью софинансирования AS Tallinna Vesi, приведен в порядок водопровод. На улице установят LED-освещение и специальную подсветку на пешеходных переходах. Для слабовидящих людей на пешеходных переходах будет уложена тактильная плитка, которая поможет им лучше ориентироваться. Для того, чтобы успокоить движение, будут построены ”лежачие полицейские” и приподнятые перекрестки.
Строительные работы выполняет Viaston Infra OÜ, проект составило Keskkonnaprojekt OÜ. Договорная стоимость строительства составляет 1,4 млн евро, из которых около 25 000 евро являются частью софинансирования AS Tallinna Vesi для ремонта трубопровода. Договорной срок сдачи объекта намечен на сентябрь 2021 года.