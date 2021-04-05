Сегодня истекает срок почти 85 000 долгов. Как их списать: пошаговая инструкция

Чтобы появилась возможности списать долги, должны быть выполнены три условия: должен наступить срок давности, нужно подать заявление и оплатить рассмотрение заявления.

Применение срока давности долга означает, что должник освобождается от обязанности выплатить долг и судебный исполнитель должен прекратить производство по взысканию долга. Взыскатель теряет право требовать выплату долга. Срок давности — это период, по истечении которого должник может требовать ”списания долга”. Это касается, прежде всего, срока давности по решениям суда в гражданских делах. Суд по гражданским делам рассматривает споры, связанные, например, с невыплатой по кредитному договору, арендной платой или коммунальными платежами, счетами на оплату мобильной связи и т. д.

Срок давности начинается с того дня, когда взыскатель подает решение суда для взыскания судебному исполнителю, и заканчивается по истечении 10 лет.

Начинает действовать поправка к закону, согласно которой для списания долга по сроку давности должнику нужно будет подать соответствующее заявление судебному исполнителю либо в суд. Здесь важно отметить, что подача заявления платная — за каждое заявление придется заплатить 18 евро и половину платы судебного исполнителя.

5 апреля 2021-го наступил день, когда впервые в истории восстановившей независимость Эстонии устареет большое количество задолженностей, находящихся в производстве судебных исполнителей с 2001 года. Многим находящимся в производстве решениям суда сегодня исполнится 10 лет, и можно будет ходатайствовать о наступлении срока давности, рассказывает "МК Эстонии" Кристи Хунт, канцлер Палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих.

Должник может представить дигитально подписанное заявление по электронной почте, прислать на бумаге почтой по адресу бюро судебного исполнителя, либо опустить в почтовый ящик бюро судебного исполнителя ввиду ограничений, связанных с распространением COVID-19. Контакты судебных исполнителей находятся на сайте Палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих.

Перед подачей заявления следует убедиться, что заявление по сроку давности подается в отношении решения суда по гражданским делам, которое находится в производстве судебного исполнителя уже 10 лет.

Судебный исполнитель выносит решение по заявлению в течение 30 дней со дня подачи заявления. До конца 2021 года срок рассмотрения заявлений увеличен до 60 дней.

Когда следует подавать заявление?

Заявление следует подавать после наступления срока давности, в противном случае заявление удовлетворить невозможно. После наступления срока давности заявление можно подать в любое время — для этого не предусмотрен конкретный срок, и опоздать с подачей невозможно.

Плата за рассмотрение заявления по сроку давности составляет 18 евро. Для признания устаревшими нескольких дел придется заплатить за каждое дело в отдельности, как и в случае подачи общего заявления по нескольким требованиям. Судебный исполнитель выдаст решение для оплаты, в котором будут указаны реквизиты и срок оплаты.

Получателем платы за рассмотрение заявления является судебный исполнитель. В случае, если оплата не будет произведена, заявление оставят без рассмотрения, даже если срок давности в действительности наступил.

Что нужно знать?

Подача заявления не освобождает от задолженности автоматически, поскольку на это влияет в числе прочего и согласие взыскателя. После подачи заявления судебный исполнитель отправляет взыскателю извещение о том, что должник ходатайствует о наступлении срока давности. Если взыскатель соглашается с тем, что долг устарел, судебный исполнитель прекращает производство.