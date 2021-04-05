"МК Эстония"
05.04.2021, 11:30

Сегодня истекает срок почти 85 000 долгов. Как их списать: пошаговая инструкция

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Eurod
Foto: Madis Veltman
Вот и наступил тот день, когда истекает срок почти у 85 000 долгов. Все из-за изменения закона от 2011 года: если раньше долги истекали через 30 лет, то теперь - всего через 10. А это значит, что свои старые долги можно списать.

5 апреля 2021-го наступил день, когда впервые в истории восстановившей независимость Эстонии устареет большое количество задолженностей, находящихся в производстве судебных исполнителей с 2001 года. Многим находящимся в производстве решениям суда сегодня исполнится 10 лет, и можно будет ходатайствовать о наступлении срока давности, рассказывает "МК Эстонии" Кристи Хунт, канцлер Палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих.

Начинает действовать поправка к закону, согласно которой для списания долга по сроку давности должнику нужно будет подать соответствующее заявление судебному исполнителю либо в суд. Здесь важно отметить, что подача заявления платная — за каждое заявление придется заплатить 18 евро и половину платы судебного исполнителя.

Срок давности начинается с того дня, когда взыскатель подает решение суда для взыскания судебному исполнителю, и заканчивается по истечении 10 лет.

Применение срока давности долга означает, что должник освобождается от обязанности выплатить долг и судебный исполнитель должен прекратить производство по взысканию долга. Взыскатель теряет право требовать выплату долга. Срок давности — это период, по истечении которого должник может требовать ”списания долга”. Это касается, прежде всего, срока давности по решениям суда в гражданских делах. Суд по гражданским делам рассматривает споры, связанные, например, с невыплатой по кредитному договору, арендной платой или коммунальными платежами, счетами на оплату мобильной связи и т. д.

Чтобы появилась возможности списать долги, должны быть выполнены три условия: должен наступить срок давности, нужно подать заявление и оплатить рассмотрение заявления.

Как подать заявление?

Для применения срока давности должнику следует проявить активность — без подачи заявления по сроку давности судебный исполнитель продолжит взыскание долга.

Заявление следует представить судебному исполнителю, ведущему производство по взысканию долга. Форма заявления находится на сайте Палаты Судебных исполнителей и банкротных управляющих.

Должник может представить дигитально подписанное заявление по электронной почте, прислать на бумаге почтой по адресу бюро судебного исполнителя, либо опустить в почтовый ящик бюро судебного исполнителя ввиду ограничений, связанных с распространением COVID-19. Контакты судебных исполнителей находятся на сайте Палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих.

Перед подачей заявления следует убедиться, что заявление по сроку давности подается в отношении решения суда по гражданским делам, которое находится в производстве судебного исполнителя уже 10 лет.

Судебный исполнитель выносит решение по заявлению в течение 30 дней со дня подачи заявления. До конца 2021 года срок рассмотрения заявлений увеличен до 60 дней.

Когда следует подавать заявление?

Заявление следует подавать после наступления срока давности, в противном случае заявление удовлетворить невозможно. После наступления срока давности заявление можно подать в любое время — для этого не предусмотрен конкретный срок, и опоздать с подачей невозможно.

Плата за рассмотрение заявления по сроку давности составляет 18 евро. Для признания устаревшими нескольких дел придется заплатить за каждое дело в отдельности, как и в случае подачи общего заявления по нескольким требованиям. Судебный исполнитель выдаст решение для оплаты, в котором будут указаны реквизиты и срок оплаты.

Получателем платы за рассмотрение заявления является судебный исполнитель. В случае, если оплата не будет произведена, заявление оставят без рассмотрения, даже если срок давности в действительности наступил.

Что нужно знать?

Подача заявления не освобождает от задолженности автоматически, поскольку на это влияет в числе прочего и согласие взыскателя. После подачи заявления судебный исполнитель отправляет взыскателю извещение о том, что должник ходатайствует о наступлении срока давности. Если взыскатель соглашается с тем, что долг устарел, судебный исполнитель прекращает производство.

Если взыскатель находит, что долг не устарел, у должника есть право оспорить несогласие взыскателя в суде. В этом случае при обращении в суд должнику не нужно платить государственную пошлину.

При обращении в суд должнику следует учитывать, что в случае, если суд не признает требование устаревшим, должнику придется возместить судебные расходы взыскателю, и наоборот — если требование признают устаревшим, взыскатель должен будет возместить судебные расходы должнику.

В суд надлежит обращаться в двух случаях. Во-первых, если взыскатель не согласен с применением срока давности по требованию, находящемуся в производстве судебного исполнителя, и во-вторых, если должник желает обратиться с заявлением непосредственно в суд. Такая возможность есть, если по какой-либо причине заранее известно, что взыскатель не согласен с признанием требования устаревшим.

Если должник обращается с заявлением в суд без предварительной подачи заявления судебному исполнителю, то должнику придется оплатить государственную пошлину 30 евро.

Удовлетворение заявления не освобождает должника от оплаты исполнительных расходов.

Исполнительные расходы

Применение срока давности в отношении долга не означает, что судебный исполнитель окончательно завершает производство. У должника сохраняется обязанность оплатить судебному исполнителю расходы по исполнению. При применении срока давности законодатель возложил на судебного исполнителя обязанность уменьшить гонорар, но не отказываться от него.

Чтобы распрощаться с судебным исполнителем и освободить из-под ареста свое имущество, следует оплатить исполнителю расходы по исполнению. Размер исполнительных расходов, остаток суммы и реквизиты для оплаты можно узнать у судебного исполнителя.

”Размер оплаты зависит от суммы долга и будет указан в решении судебного исполнителя.

Информацию об истечении срока давности можно получить у судебного исполнителя, ведущего производство по вашему делу. Если вы не знаете, кто ваш исполнитель, или у вас нет информации, какой долг находится в исполнении, зайдите для обзора на портал www.eesti.ee или представьте дигитально подписанный запрос Палате судебных исполнителей и банкротных управляющих.

На протяжении всего процесса судебный исполнитель предоставляет сторонам информацию о ходе исполнительного производства, о составленных документах и дает рекомендации для дальнейших действий.

Форму заявления, контактные данные судебных исполнителей и информационные материалы по срокам давности вы найдете на сайте Палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих.

Что должно быть в заявлении об освобождении от долгов?

1. Имя судебного исполнителя, которому подается заявление;

2. номер исполнительного дела (можно получить на портале eesti.ee или по запросу в Палату судебных исполнителей), в котором ходатайствуют о применении срока давности;

3. имя и фамилия заявителя;

4. личный код заявителя;

5. адрес электронной почты подателя или контактный адрес (по которому должник желает получить ответ);

6. имя/наименование взыскателя;

7. личный код или регистрационный код взыскателя;

8. в свободной форме просьба прекратить исполнительное производство в части взыскания основного долга ввиду истечения срока давности;

9. дата подачи заявления;

10. подпись заявителя (дигитальная подпись).

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