Сегодня истекает срок почти 85 000 долгов. Как их списать: пошаговая инструкция(27)
5 апреля 2021-го наступил день, когда впервые в истории восстановившей независимость Эстонии устареет большое количество задолженностей, находящихся в производстве судебных исполнителей с 2001 года. Многим находящимся в производстве решениям суда сегодня исполнится 10 лет, и можно будет ходатайствовать о наступлении срока давности, рассказывает "МК Эстонии" Кристи Хунт, канцлер Палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих.
Начинает действовать поправка к закону, согласно которой для списания долга по сроку давности должнику нужно будет подать соответствующее заявление судебному исполнителю либо в суд. Здесь важно отметить, что подача заявления платная — за каждое заявление придется заплатить 18 евро и половину платы судебного исполнителя.
Срок давности начинается с того дня, когда взыскатель подает решение суда для взыскания судебному исполнителю, и заканчивается по истечении 10 лет.
Применение срока давности долга означает, что должник освобождается от обязанности выплатить долг и судебный исполнитель должен прекратить производство по взысканию долга. Взыскатель теряет право требовать выплату долга. Срок давности — это период, по истечении которого должник может требовать ”списания долга”. Это касается, прежде всего, срока давности по решениям суда в гражданских делах. Суд по гражданским делам рассматривает споры, связанные, например, с невыплатой по кредитному договору, арендной платой или коммунальными платежами, счетами на оплату мобильной связи и т. д.
Чтобы появилась возможности списать долги, должны быть выполнены три условия: должен наступить срок давности, нужно подать заявление и оплатить рассмотрение заявления.
Как подать заявление?
Для применения срока давности должнику следует проявить активность — без подачи заявления по сроку давности судебный исполнитель продолжит взыскание долга.
Заявление следует представить судебному исполнителю, ведущему производство по взысканию долга. Форма заявления находится на сайте Палаты Судебных исполнителей и банкротных управляющих.
Должник может представить дигитально подписанное заявление по электронной почте, прислать на бумаге почтой по адресу бюро судебного исполнителя, либо опустить в почтовый ящик бюро судебного исполнителя ввиду ограничений, связанных с распространением COVID-19. Контакты судебных исполнителей находятся на сайте Палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих.
Перед подачей заявления следует убедиться, что заявление по сроку давности подается в отношении решения суда по гражданским делам, которое находится в производстве судебного исполнителя уже 10 лет.
Судебный исполнитель выносит решение по заявлению в течение 30 дней со дня подачи заявления. До конца 2021 года срок рассмотрения заявлений увеличен до 60 дней.
Когда следует подавать заявление?
Заявление следует подавать после наступления срока давности, в противном случае заявление удовлетворить невозможно. После наступления срока давности заявление можно подать в любое время — для этого не предусмотрен конкретный срок, и опоздать с подачей невозможно.
Плата за рассмотрение заявления по сроку давности составляет 18 евро. Для признания устаревшими нескольких дел придется заплатить за каждое дело в отдельности, как и в случае подачи общего заявления по нескольким требованиям. Судебный исполнитель выдаст решение для оплаты, в котором будут указаны реквизиты и срок оплаты.
Получателем платы за рассмотрение заявления является судебный исполнитель. В случае, если оплата не будет произведена, заявление оставят без рассмотрения, даже если срок давности в действительности наступил.
Что нужно знать?
Подача заявления не освобождает от задолженности автоматически, поскольку на это влияет в числе прочего и согласие взыскателя. После подачи заявления судебный исполнитель отправляет взыскателю извещение о том, что должник ходатайствует о наступлении срока давности. Если взыскатель соглашается с тем, что долг устарел, судебный исполнитель прекращает производство.
Если взыскатель находит, что долг не устарел, у должника есть право оспорить несогласие взыскателя в суде. В этом случае при обращении в суд должнику не нужно платить государственную пошлину.
При обращении в суд должнику следует учитывать, что в случае, если суд не признает требование устаревшим, должнику придется возместить судебные расходы взыскателю, и наоборот — если требование признают устаревшим, взыскатель должен будет возместить судебные расходы должнику.
В суд надлежит обращаться в двух случаях. Во-первых, если взыскатель не согласен с применением срока давности по требованию, находящемуся в производстве судебного исполнителя, и во-вторых, если должник желает обратиться с заявлением непосредственно в суд. Такая возможность есть, если по какой-либо причине заранее известно, что взыскатель не согласен с признанием требования устаревшим.
Если должник обращается с заявлением в суд без предварительной подачи заявления судебному исполнителю, то должнику придется оплатить государственную пошлину 30 евро.
Удовлетворение заявления не освобождает должника от оплаты исполнительных расходов.
Исполнительные расходы
Применение срока давности в отношении долга не означает, что судебный исполнитель окончательно завершает производство. У должника сохраняется обязанность оплатить судебному исполнителю расходы по исполнению. При применении срока давности законодатель возложил на судебного исполнителя обязанность уменьшить гонорар, но не отказываться от него.
Чтобы распрощаться с судебным исполнителем и освободить из-под ареста свое имущество, следует оплатить исполнителю расходы по исполнению. Размер исполнительных расходов, остаток суммы и реквизиты для оплаты можно узнать у судебного исполнителя.
”Размер оплаты зависит от суммы долга и будет указан в решении судебного исполнителя.
Информацию об истечении срока давности можно получить у судебного исполнителя, ведущего производство по вашему делу. Если вы не знаете, кто ваш исполнитель, или у вас нет информации, какой долг находится в исполнении, зайдите для обзора на портал www.eesti.ee или представьте дигитально подписанный запрос Палате судебных исполнителей и банкротных управляющих.
На протяжении всего процесса судебный исполнитель предоставляет сторонам информацию о ходе исполнительного производства, о составленных документах и дает рекомендации для дальнейших действий.
Форму заявления, контактные данные судебных исполнителей и информационные материалы по срокам давности вы найдете на сайте Палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих.
Что должно быть в заявлении об освобождении от долгов?
1. Имя судебного исполнителя, которому подается заявление;
2. номер исполнительного дела (можно получить на портале eesti.ee или по запросу в Палату судебных исполнителей), в котором ходатайствуют о применении срока давности;
3. имя и фамилия заявителя;
4. личный код заявителя;
5. адрес электронной почты подателя или контактный адрес (по которому должник желает получить ответ);
6. имя/наименование взыскателя;
7. личный код или регистрационный код взыскателя;
8. в свободной форме просьба прекратить исполнительное производство в части взыскания основного долга ввиду истечения срока давности;
9. дата подачи заявления;
10. подпись заявителя (дигитальная подпись).