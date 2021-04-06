Срок десятков тысяч долгов истек, но должникам пытаются запретить их списать. Законно ли это?
Алексей взял в банке BIG 50 000 крон на покупку автомобиля. Потом, рассказывает мужчина, судоремонтный завод в Локса, где он работал, закрыли, и он остался без работы.
”Потом я переехал в Нарву, — рассказывает он, — но все эти годы официально нигде не работал. И мой единственный доход — пособие по нетрудоспособности. Фирма тем временем подала в инкассо, те обратились к судебному исполнителю, но так как дохода, кроме пенсии по инвалидности, не было, то и взять с меня фактически было нечего. Несколько раз они, правда, пытались, снимали все со счета, но я быстро отвоевывал это обратно, потому что других доходов у меня просто нет”.
В январе этого года Алексею пришло письмо, в котором говорилось, что исполнительное производство закрывается.
”Долг там был указан в сумме 9000 евро, — говорит мужчина. — И, дескать, мне его прощают. Я с самого начала не поверил — ну не бывает так, чтобы прощали такие суммы. И правда, спустя две недели приходит еще одно письмо — что исполнитель возобновляет производство по взысканию этого долга”.
Вырисовывается любопытная схема: сначала кредитор подает заявление, что он, дескать, хочет исполнительное производство прекратить. Судебный исполнитель удовлетворяет это заявление и закрывает производство. Но так как, по закону, кредитор в таком случае должен заплатить судебному исполнителю, а он, понятное дело, ничего не платит, то судебный исполнитель решает возобновить исполнительное производство.
”И такие письма, как выясняется, получают многие, — говорит Алексей. — Люди сейчас вообще не понимают, что происходит. Но по постам в Фейсбуке ясно, что происходит это массово. Ведь это же незаконно, правда?”
Должен решить суд
Юрист Progressor Õigusbüroo Данил Липатов подтверждает, что кредиторы действительно массово начали так делать.
”По закону, срок давности долга отсчитывается с того момента, как требование передали судебному исполнителю, — поясняет юрист. — То есть, например, суд вынес решение в 2007 году, а кредитор обратился к судебному исполнителю только в 2017 году. И срок давности долга отсчитывается с 2017 года. Таким образом кредиторы сейчас идут на хитрость: так как отзыв заявления и подача его вновь фактически обнуляют срок, то они пытаются продлить срок давности долга еще на 10 лет”.
Срок давности долгов, судебные решения по которым вынесены были до 1 апреля 2011 года, истекает 5 апреля этого года, и фактически с 6 апреля этого года уже можно подавать иск в суд.
”И даже несмотря на то, что кредиторы сейчас пытаются массово продлить срок давности старых долгов, в данной ситуации должник все равно может подать иск в суд, где указать, в том числе, и на злонамеренность действий кредитора, который разными путями пытается затянуть исполнительное производство, — подчеркивает Данил Липатов. — И пусть тогда уже суд оценивает, являются ли действия кредитора недобросовестными или нет”.
Должникам в этой ситуации нужно приготовиться к некоторым тратам: на написание иска у юристов уходит примерно 1–2 часа работы, а час работы в бюро стоит порядка 100–150 евро. Плюс надо будет заплатить госпошлину.
Кредиторы идут на хитрость
Представитель бюро канцлера права Янар Филиппов подтверждает: к ним тоже обращались люди с подобными проблемами.
”Закон гласит: течение срока давности прерывается и возобновляется, когда подают документы на исполнительное производство, — цитирует он. — Срок давности не считается прерванным, если документы не принимаются в исполнительное производство или если документ забирают до начала действий по исполнительному производству или если действия по исполнительному производству аннулируют”.
Феномен, по его словам, заключается в том, что исполнительное производство уже шло на протяжении 10 лет, а в старых делах — и еще дольше. И тут вдруг кредитор подает заявление о закрытии исполнительного производства, хотя требование еще не удовлетворено, в надежде, что срок давности приостановится и потом возобновится с самого начала.
”Госсуд пришел к выводу, что срок давности не прерывается, в том числе, тогда, когда исполнительное производство закрывают на основании заявления кредитора (решение Госсуда номер 2–15–16664 от 13.12.2018, п. 21., и решение номер 3–2–1–141–13 от 16.12.2013, п. 29), — говорит Филиппов. — Срок давности в таком случае отсчитывается с того момента, как требование стало востребуемым. Таким образом при повторном исполнительном производстве пытаются избежать неразумно долгого растягивания дела”.
Он добавляет, что планируется принять поправку к Закону об исполнительном производстве и при ее помощи уточнить данные спорные моменты.
”Если же кредитор хочет прекратить исполнительное производство, то он должен заплатить судебному исполнителю, — подчеркивает Янар Филиппов. — У должника по-прежнему остается право ходатайствовать о применении срока давности. На данный момент — в суде, если закон изменят, то можно будет подавать заявление и судебному исполнителю”.
В ходе подготовки материала закон действительно изменили, и теперь должники могут подавать ходатайство о применении к долгу срока давности напрямую судебному исполнителю.
Невозможно продлевать бесконечно
Что же касается законности действий судебных исполнителей, которые то прекращают исполнительное производство, то возобновляют его снова, то представитель Министерства юстиции Керту Лаадога отмечает: действующий закон позволяет кредитору отозвать заявление о начале исполнительного производства и потом подать его снова.
”И это фактически позволяет продлить срок давности долга, — говорит она. — Однако, действуя так, нужно учитывать, что новое заявление об исполнительном производстве должно ”уместиться” в срок давности, который отсчитывается с того момента, как долг стал востребуемым. То есть, в первую очередь, в 10 лет с того момента, как решение суда вступило в силу или был выдан другой документ, который является основанием для начала исполнительного производства. Таким образом действующий закон на самом деле позволяет продлевать срок давности долга, но не до бесконечности”.
Важно, что если кредитор отзывает документ, являющийся основанием для исполнительного производства, то он сам и оплачивает работу судебного исполнителя.
”Поэтому кредиторы должны взвесить, будет ли данный шаг им экономически выгодным”, — призывает Лаадога.
Но в данной ситуации судебные исполнители, как выясняется из документов, не получают никакой платы за свою работу, и потому возобновляют исполнительное производство.
”Если судебный исполнитель закрывает дело и не берет за это плату, то он нарушает порядок, — говорит Лаадога. — Мы уже начали проводить проверки по данным делам и отправили в Палату судебных исполнителей и банкротных управляющих соответствующее письмо. После консультаций с министерством судебные исполнители прекратили недостойные действия. И в тех делах, где кредитор не согласен был платить судебному исполнителю, исполнительное производство возобновилось”.
Она добавляет, что сейчас при помощи поправки к закону они хотели бы прекратить практику, когда кредитор мог бы бесконечно продлевать и продлевать срок давности по долгу. В частности, поправкой предусмотрено, что срок давности по требованию, по которому есть вступившее в силу решение суда или другой документ, являющийся основанием для начала исполнительного производства, может приостановиться и потом возобновиться снова только один раз. То есть только при подаче документа на исполнительное производство в первый раз.
В 10 раз меньше
Когда материал был готов, пришло сообщение, что Рийгикогу принял поправку, согласно которой теперь должники не должны уже обращаться в суд и платить госпошлину в 300 евро, а могут подать заявление о применении срока давности по долгу напрямую судебному исполнителю и заплатить всего 18 евро.
Если же кредитор будет не согласен применять срок давности, то должник может подать в суд и заплатить госпошлину в размере всего 30 евро.
Что должно быть в заявлении об освобождении от долгов?
1. Имя судебного исполнителя, которому подается заявление;
2. номер исполнительного дела (можно получить на портале eesti.ee или по запросу в Палату судебных исполнителей), в котором ходатайствуют о применении срока давности;
3. имя и фамилия заявителя;
4. личный код заявителя;
5. адрес электронной почты подателя или контактный адрес (по которому должник желает получить ответ);
6. имя/наименование взыскателя;
7. личный код или регистрационный код взыскателя;
8. в свободной форме просьба прекратить исполнительное производство в части взыскания основного долга ввиду истечения срока давности;
9. дата подачи заявления;
10. подпись заявителя (дигитальная подпись).