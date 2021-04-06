Срок десятков тысяч долгов истек, но должникам пытаются запретить их списать. Законно ли это?

Алексей взял в банке BIG 50 000 крон на покупку автомобиля. Потом, рассказывает мужчина, судоремонтный завод в Локса, где он работал, закрыли, и он остался без работы.

”Потом я переехал в Нарву, — рассказывает он, — но все эти годы официально нигде не работал. И мой единственный доход — пособие по нетрудоспособности. Фирма тем временем подала в инкассо, те обратились к судебному исполнителю, но так как дохода, кроме пенсии по инвалидности, не было, то и взять с меня фактически было нечего. Несколько раз они, правда, пытались, снимали все со счета, но я быстро отвоевывал это обратно, потому что других доходов у меня просто нет”.

В январе этого года Алексею пришло письмо, в котором говорилось, что исполнительное производство закрывается.

”Долг там был указан в сумме 9000 евро, — говорит мужчина. — И, дескать, мне его прощают. Я с самого начала не поверил — ну не бывает так, чтобы прощали такие суммы. И правда, спустя две недели приходит еще одно письмо — что исполнитель возобновляет производство по взысканию этого долга”.

Вырисовывается любопытная схема: сначала кредитор подает заявление, что он, дескать, хочет исполнительное производство прекратить. Судебный исполнитель удовлетворяет это заявление и закрывает производство. Но так как, по закону, кредитор в таком случае должен заплатить судебному исполнителю, а он, понятное дело, ничего не платит, то судебный исполнитель решает возобновить исполнительное производство.

”И такие письма, как выясняется, получают многие, — говорит Алексей. — Люди сейчас вообще не понимают, что происходит. Но по постам в Фейсбуке ясно, что происходит это массово. Ведь это же незаконно, правда?”

Должен решить суд

Юрист Progressor Õigusbüroo Данил Липатов подтверждает, что кредиторы действительно массово начали так делать.