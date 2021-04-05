На прошлой неделе было сделано около 41 000 прививок от COVID-19

Всего за последнюю неделю было сделано 40 836 прививок, что на треть больше, чем неделей ранее. В ближайшую неделю вакцинация пожилых людей и людей из группы риска будет продолжена, в основном в центрах семейных врачей.

”Искренне благодарю все медицинские учреждения, медицинских работников и волонтеров за их работу во время праздников. За три дня более 17 000 человек получили прививки, более двух третей из которых были люди в возрасте 60 лет и старше. Исходя из текущих графиков доставки, мы также можем начать вакцинацию более широких слоев населения в конце весны. Однако в ближайшие недели мы сосредоточимся в первую очередь на защите пожилых людей, наиболее подверженных риску заражения COVID-19”, — сказал министр здоровья и труда Танель Кийк.

В выходные вакцинировали людей, родившихся в 1956 году и ранее, которые входят в группу риска COVID-19. Вакцинацию проводили 91 учреждение здравоохранения по всей Эстонии. Всего за три дня было сделано 17 022 прививок, из которых 11 337 были сделаны людям старше 60 лет.

”По-прежнему более 200 000 людей в возрасте старше 60 лет не получили вакцину, которые более уязвимы к COVID-19 из-за своего возраста и нуждаются в защите. Мы исходим из того, что вакцинация человека из группы риска COVID-19 может спасти жизнь. Давайте поможем нашим пожилым родственникам сделать прививку, чтобы уберечь их от серьезного заболевания. Снижение нагрузки на больничную помощь также важно для постепенного возобновления плановой медицины”, — добавил министр Танель Кийк.

Мы уже видим эффективность вакцин в защите от COVID-19 в Эстонии. По данным Департамента здоровья, только 0,06% людей, прошедших полный курс вакцинации, в Эстонии заразились COVID-19. Хорошая защита развивается после первой инъекции вакцины — после первой дозы только 0,3% вакцинированных заразились COVID-19.