На прошлой неделе было сделано около 41 000 прививок от COVID-19(5)
Всего за последнюю неделю было сделано 40 836 прививок, что на треть больше, чем неделей ранее. В ближайшую неделю вакцинация пожилых людей и людей из группы риска будет продолжена, в основном в центрах семейных врачей.
”Искренне благодарю все медицинские учреждения, медицинских работников и волонтеров за их работу во время праздников. За три дня более 17 000 человек получили прививки, более двух третей из которых были люди в возрасте 60 лет и старше. Исходя из текущих графиков доставки, мы также можем начать вакцинацию более широких слоев населения в конце весны. Однако в ближайшие недели мы сосредоточимся в первую очередь на защите пожилых людей, наиболее подверженных риску заражения COVID-19”, — сказал министр здоровья и труда Танель Кийк.
В выходные вакцинировали людей, родившихся в 1956 году и ранее, которые входят в группу риска COVID-19. Вакцинацию проводили 91 учреждение здравоохранения по всей Эстонии. Всего за три дня было сделано 17 022 прививок, из которых 11 337 были сделаны людям старше 60 лет.
”По-прежнему более 200 000 людей в возрасте старше 60 лет не получили вакцину, которые более уязвимы к COVID-19 из-за своего возраста и нуждаются в защите. Мы исходим из того, что вакцинация человека из группы риска COVID-19 может спасти жизнь. Давайте поможем нашим пожилым родственникам сделать прививку, чтобы уберечь их от серьезного заболевания. Снижение нагрузки на больничную помощь также важно для постепенного возобновления плановой медицины”, — добавил министр Танель Кийк.
Мы уже видим эффективность вакцин в защите от COVID-19 в Эстонии. По данным Департамента здоровья, только 0,06% людей, прошедших полный курс вакцинации, в Эстонии заразились COVID-19. Хорошая защита развивается после первой инъекции вакцины — после первой дозы только 0,3% вакцинированных заразились COVID-19.
На сегодняшний день вакцинацию проводили 502 учреждения здравоохранения, в том числе 409 центров семейных врачей. Более половины (57%) всех прививок были сделаны в центрах семейных врачей, 28% прививок были сделаны в больницах, 8% — врачами-специалистами и 5% — поставщиками сестринских услуг.
Почти 21% взрослого населения Эстонии было вакцинировано хотя бы одной дозой вакцины. По возрастным группам охват вакцинацией наиболее высок среди людей старше 80 лет, из которых 45% были вакцинированы хотя бы одной дозой. В девяти уездах — Сааремаа, Ляэнемаа, Хийумаа, Рапламаа, Ярвамаа, Йыгевамаа, Пярнумаа, Вильяндимаа, Тартумаа — более 50% пожилых людей были вакцинированы хотя бы одной дозой вакцины. На сегодняшний день более 42% всех людей старше 70 лет вакцинированы хотя бы одной дозой, а более половины — на Хийумаа, Ляэнемаа, Сааремаа и Рапламаа.
На следующей неделе в Эстонию будут доставлены 26 910 доз вакцины Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna.
Цели вакцинации от COVID-19 — защитить группы риска, в случае заражения которых болезнь COVID-19 может протекать в более тяжелой форме, а также предотвращать и снижать случаи заболевания и смерти от COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также гарантия нормального функционирования жизни общества.